Caos in Atletico Madrid-Feyenoord: tifosi olandesi assaltano zona vip dello stadio, 6 arresti

Momenti di confusione durante la gara di Champions League al Wanda Metropolitano: le forze di polizia spagnole costrette a intervenire in assetto antisommossa

05-10-2023 15:01

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Durante la gara di ieri tra Atletico Madrid e Feyenoord i tifosi della squadra olandese si sono resi protagonisti di un nuovo episodio di violenza, volto ad aumentare la loro cattiva reputazione in Europa: un gruppo di loro ha forzato l’ingresso alla zona vip dello stadio Wanda Metropolitano, scatenando il caos e avviando una rissa. Necessario l’intervento della polizia spagnola: 6 i tifosi olandesi arrestati.

Atletico Madrid-Feyenoord: tifosi olandesi assaltano zona vip

Scene di panico ieri nella zona vip del Wanda Metropolitano, durante la partita tra Atletico Madrid e Feyenoord. Un gruppo di tifosi della squadra olandese ha infatti forzato l’ingresso a quel settore dello stadio, gettando gli spettatori nel pancino e scatenando una rissa.

Scontri al Wanda Metropolitano: la polizia arresta 6 tifosi del Feyenoord

L’assalto dei tifosi del Feyenoord al settore vip del Wanda Metropolitano ha obbligato la polizia spagnola a intervenire: gli agenti hanno fatto irruzione nel settore in assetto antisommossa, ma hanno impiegato più di qualche minuto per riportare la calma e individuare i responsabili di quanto avvenuto. Il tutto tra lo sgomento e la paura degli altri tifosi presenti nella zona vip. Alla fine sono stati 6 i tifosi del Feyenoord arrestati dalle forze dell’ordine iberiche.

Feyenoord: i precedenti dei tifosi olandesi

I tifosi del Feyenoord non sono nuovi a questo genere di episodi. Tristemente celebre il loro assalto alla Barcaccia, la fontana di Piazza di Spagna che venne danneggiata nel 2015, in occasione della trasferta della squadra olandese a Roma. Nel 2022, invece, la finale di Conference League a Tirana tra tifosi della Roma e del Feyenoord venne accompagnata da numerosi scontri tra gli ultras delle due tifoserie, in diversi punti della capitale albanese. Nell’aprile scorso, infine, la polizia evitò per un soffio nuovi incidenti a Roma tra i tifosi giallorossi e gli ultras olandesi.