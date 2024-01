Capello, frustate sul Milan: Ha rosa più forte della Juve, ecco dove ha sbagliato

Come sempre senza peli sulla lingua Capello non risparmia critiche al suo Milan: "Avevano il centrocampo più forte d'Italia e non è rimasto nessuno"

31-01-2024 10:51

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Senza peli sulla lingua, come sempre. Fabio Capello non è certo uno che le manda a dire. E lo conferma nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, in cui non risparmia critiche al ‘suo’ Milan. L’ex ct di Inghilterra e Russia parla anche di Inter e Juventus e della lotta scudetto.

Capello bacchetta il Milan: cosa è andato storto

Non usa giri di parole, Capello. Non è affatto il tipo. E, allora, via con la prima stilettata: “Il Milan non può pensare di correre per il terzo posto – spiega sulle colonne de La Gazzetta dello Sport -. Al mio quarto anno arrivammo quarti a -13 dalla Juventus e la società non accettava quella posizione.

Questo Milan, reduce da uno scudetto e da una stagione strana con la semifinale di Champions e il quarto posto ottenuto con i problemi della Juve, ha già troppi punti distacco dalle prime nonostante una campagna acquisti non indifferente”. Secondo il tecnico di Pieris, il ritardo in classifica è dettato anche dal fatto che “diversi calciatori nuovi hanno impiegato tempo per integrarsi e capire il calcio italiano. E poi gli infortuni”.

Confronto Milan-Juventus e l’Inter: Capello ha le idee chiare

È la Juventus l’unica squadra che sta dimostrando di avere il passo dell’Inter capolista. Ma per Capello doveva esserci anche il Milan a lottare per lo scudetto, perché “per me ha una squadra superiore alla Juventus. Sì, ha la seconda rosa del campionato”. Dei nerazzurri dice che “sono fuori categoria per il valore della rosa”. La squadra di Pioli può sperare nella rimonta? “Con il Real Madrid riuscii a rimontare il Barcellona che si addormentò. In questo caso il Milan ha due squadre davanti..”.

Il Milan, gli errori commessi e il paragone con l’Inter

Per l’ex ct di Inghilterra e Russia l’errore principale commesso dal Milan è stato quello di aver smembrato “il centrocampo più forte d’Italia. Avevano Calhanoglu, Kessie, Bennacer e Tonali e non è rimasto quasi nessuno”. Quindi un suggerimento alla proprietà. “Il Milan non può fare acquisti sperando che crescano con il tempo, bisogna trovare giocatori in grado di fare la differenza. Come l’Inter, che spende i soldi in un’altra maniera”.