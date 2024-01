Milan, Antonio Conte al posto di Pioli: i tifosi mandano un avvertimento a Leao

Conte prossimo allenatore del Milan? I tifosi rossoneri si scatenano: "Cardinale dovrà aprire il portafogli". E mettono in guardia Rafa Leao sui metodi dell'allenatore

30-01-2024 13:30

È bastato sganciare la bomba per far scatenare i tifosi del Milan. Antonio Conte prossimo allenatore dei rossoneri? Stando alle reazioni social, per la maggior parte dei sostenitori del Diavolo sarebbe un’autentica svolta. E c’è già chi avvisa Rafa Leao sui metodi dell’ex ct della Nazionale italiana.

Conte al Milan? I tifosi del Milan prendono d’assalto il web

Né Napoli, né Roma. Secondo TeleLombardia al termine della stagione Antonio Conte, che a inizio ottobre ha rifiutato la proposta di De Laurentiis di subentrare a Rudi Garcia, si accomoderà sulla panchina del Milan al posto di Stefano Pioli grazie al prezioso lavoro svolto da Ibrahimovic. “Sarebbe troppo bello! Lui viene con la lista della spesa dei giocatori e Cardinale dovrà aprire il portafogli” scrive Filippo su Facebook. “Finché non firma non ci credo” aggiunge Paolo. “L’eventuale arrivo di Conte sarebbe importante per un semplice altro motivo. Sarebbe un segnale evidente che Cardinale e tutta la proprietà del Milan hanno intenzione di vincere. E poi diciamola tutta: basta allenatori che altro non sono che mezze scommesse” commenta su Twitter Michele.

Conte e i rimproveri a Lautaro: c’è chi mette in guardia Leao

Sul web torna a circolare il video di uno screzio passato alla storia tra Conte e Lautaro Martinez ai tempi dell’avventura all’Inter. Perché – è noto – il tecnico pugliese è un sergente di ferro, uno che pretende sempre il massimo dai suoi calciatori. Ed è per questo che i tifosi del Milan – tra il serio e faceto – avvisano Rafa Leao. “Esigo vedere Leao in versione soldatino sotto Antonio Conte. Diventerebbe un giocatore che nemmeno vi potete immaginare” scrive su Twitter il profilo ‘I ladri scappano e le guardie rincorrono’, che rilancia il video con Lautaro. “Leao con Conte dura due settimane” replica Roberto. “Anche dieci giorni” risponde l’autore del post. Ma c’è anche chi, come ‘Il Milanista’, pone un’altra questione: “Il Milan venderà Rafa Leao per fare la squadra a Conte?”.

Milan, una fetta di tifosi non dimentica il passato bianconero di Conte

Una (piccola) parte della tifoseria rossonera non vede di buon occhio il possibile arrivo di Antonio Conte per il suo profondo legame con la Juventus, tanto da calciatore quanto da allenatore. “Gobbo! Meglio se viene Jurgen” sostiene Alessandro, facendo riferimento a Klopp, che a fine stagione lascerà il Liverpool. “Cambio immediatamente squadra” rincara Gianni, a cui Antonio ribatte: “Tieniti Pioli allora”. Infine, qualcuno nutre più d’un dubbio sulla possibilità che Conte sarà davvero il prossimo allenatore del Milan: “Tutto fatto come al solito, domani ci saranno difficoltà, e mercoledì tutto saltato!” sentenzia Moreno.