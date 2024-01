Milan Conte per il dopo Pioli, il retroscena con Ibra: dopo Juve e Inter è pronto per la terza big

La voce su un possibile arrivo a Milano, sponda rossonera, di Antonio Conte si fa sempre più insistente: dopo Juventus e Inter, il tecnico potrebbe tentare l’impresa con la terza big

29-01-2024 23:26

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Antonio Conte sembra pronto a una nuova sfida. Nei mesi scorsi il tecnico pugliese è stato a lungo corteggiato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, che dopo l’addio di Luciano Spalletti, è caduto in una vera e propria crisi. Anche la Roma punta il tecnico ma il Milan in questo momento sembra la squadra favorita ad accaparrarsi il talento dell’ex tecnico di Inter e Juve.

Conte: al Milan l’ennesima sfida

La voce arriva da ambiente di casa Juventus e a lanciarla è il giornalista Luca Momblano che sostiene che Antonio Conte sarà sicuramente il tecnico del Milan nella prossima stagione. L’allenatore, reduce da un’esperienza deludente al Tottenham, avrebbe raggiunto l’accordo per il contratto con Zlatan Ibrahimovic che sarebbe stato uno degli “sponsor” di questa operazione.

Pioli sempre sotto il microscopio

La parabola di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è di quelle che sorprendono. Il tecnico ha avuto un grandissimo successo con la formazione rossonera che ha portato anche alla vittoria dello scudetto nella stagione 2021/2022 quando il Diavolo non partiva neanche con i favori del pronostico. Per loro i tifosi si inventarono anche il famoso “Pioli is on fire”, ma le cose sembrano essere cambiate drasticamente, come spesso succede nel mondo del calcio.

Nella scorsa stagione i rossoneri hanno fatto una grande fatica in campionato ma la loro stagione rimane comunque molto positiva grazie alla conquista della semifinale in Champions League. E quest’anno nonostante i tantissimi infortuni, i rossoneri sembrano aver già messo al sicuro il posto Champions con la lotta scudetto che resta comunque non lontana nonostante il ritmo infernale imposto da Inter e Juve.

La tripletta di Conte

Antonio Conte sembra pronto a tornare in panchina. Ha fatto chiaramente capire di non essere intenzionato a prendere una squadra a stagione in corso ma la prospettiva Milan non può che essere allettante. Per lui si tratta di una sfida dall’alto tasso di difficoltà ma che lo potrebbe anche consacrare come uno dei migliori tecnici del calcio italiano. Riuscire infatti a vincere lo scudetto con Juve, Inter e Milan non sarebbe impresa da poco.

I tifosi del Milan approvano la scelta

E’ bastata una voce sul possibile arrivo di Antonio Conte a scatenare l’entusiasmo dei tifosi del Milan che sembrano pronti a un nuovo capitolo. L’avventura di Pioli sembra essere infatti giunta al capolinea almeno nel gradimento dei tifosi che negli ultimi mesi hanno messo il tecnico sotto la lente di ingrandimento e il pari contro il Bologna ha scatenato nuove accuse e nuove recriminazioni.