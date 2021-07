Capello: “Si può fare. Loro non sono ancora una grande squadra”

Ci si avvicina a grandi falcate al giorno della finalissima di Euro2020. Domenica sera alle ore 21.00 nel maestoso stadio di Wembley, Italia e Inghilterra si affronteranno per contendersi la coppa.

La nazionale dei Tre Leoni di Southgate, ha avuto ragione della Danimarca solamente ai tempi supplementari. Sarà una sfida ostica per gli azzurri alla luce anche del fattore campo favorevole agli inglesi. Ad analizzare la sfida ci ha pensato Fabio Capello ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’,

“Si può fare. L’Inghilterra è una squadra interessante, non ancora una grande squadra. A centrocampo non ha tanta qualità, tutta gente che lavora, forte, aggressiva, pericolosa sugli esterni. La novità è che difende bene, prevale fisicamente e per rapidità. E poi ha l’unico centravanti dell’Europeo, Kane“.

Queste le parole dell’ex allenatore sulla nazionale di Mancini: “Mi ha colpito l’atteggiamento: unione, spirito di sacrificio, assenza di egoismo, di personalismi. Roberto ha fatto un lavoro di selezione straordinario. Lui è un allenatore che capisce di calciatori, a differenza di tanti suoi colleghi”.

