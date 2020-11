Caressa, la gaffe in telecronaca finisce nel mirino dei tifosi

Le questioni arbitrali sono sempre al centro delle discussioni. L’introduzione del Var in campionato e in Champions non ha di certo diminuito le polemiche. Anzi, la moviola finisce spesso per indurre qualcuno a commettere qualche gaffe come è capitato ieri sera a Fabio Caressa durante la telecronaca di Lille-Milan di Europa League. La cosa, come sempre, non è passata inosservata, alle orecchie attente e alle mani veloci sulle tastiere dei social che subito hanno condiviso lo scivolone del telecronista di Sky che in poco tempo è diventato virale.

Lille-Milan, la gaffe di Caressa scatena i social

Verso la fine del primo tempo di Lille-Milan, con il risultato ancora sullo 0-0, c’è un episodio dubbio in area francese: la palla sbatte sulla mano del difensore del Lille da distanza neanche troppo ravvicinata ma l’arbitro lascia correre. Qualche protesta dei rossoneri. Il telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa richiede l’intervento del Var: “Vediamo se il Var richiama l’arbitro”, per poi proseguire: “Sicuramente l’avrà giudicato involontario”. Peccato che nella fase a gironi dell’Europa League il Var non ci sia. Nemmeno Beppe Bergomi che è, inseparabilmente, di fianco a lui in commento, ha la forza o pensa di correggerlo e la macchia sulla telecronaca del match dei rossoneri resta indelebile.

Il Var senza Var di Caressa e gli sfottò sul web

“Caressa è convinto che ci sia il var. Rendiamoci conto” scrive un utente della rete e non è l’unico e molti ricorrono all’ironia per sfottere il telecronista principe di Sky: “Togliete il tavernello a Caressa”, “Caressa aspetta il VAR in Europa League, non benissimo” e c’è chi ci va anche giù pesante “Si può dire che Caressa è il peggior telecronista degli ultimi 10 anni? – Non riconosce i giocatori, – spara interpretazioni personali (poi sempre errate) sulle decisioni arbitrali o possibili infortuni, -racconta aneddoti stupidissimi a cui spesso ride solo lui, -prende di mira giocatori e si accanisce tutta la partita”. E ancora: “Ditemi che non l’ha detto veramente” oppure “Comunque stasera Caressa on fire: Richiama il Var ma nei gironi di EL non c’è, Dice 7 volte che l’azione del gol del Lille è bellissima, peccato che l’assist avviene per un controllo errato di David”.

SPORTEVAI | 27-11-2020 09:24