Carlos Augusto, niente Italia: lo convoca il Brasile e l'esterno dell'Inter impazzisce di gioia

Sfuma definitivamente la possibilità che Carlos Augusto giochi nella Nazionale azzurra per via di remote origini italiane: lo ha convocato la Selecao brasiliana.

07-10-2023 14:37

Roberto Mancini ci aveva fatto un pensierino per via delle sue origini italiane. Anzi, tentò a tutti gli effetti di convincerlo a maggio, prima delle Finals di Nations League (e prima della successiva fuga del Mancio verso l’Arabia Saudita): Carlos Augusto sarebbe stato un “rinforzo” importante per la Nazionale azzurra, un calciatore duttile e capace di giocare da esterno “a tutta fascia”. Niente da fare. A cancellare tutte le speranze, dopo il primo “no, grazie” del calciatore, è arrivata la convocazione nella Selecao, la nazionale del Brasile. L’unica in cui Carlos Augusto sognava di giocare.

Carlos Augusto convocato dal Brasile per le qualificazioni mondiali

Carlos Augusto è stato chiamato dal Ct ad interim Fernando Diniz, il tecnico che al termine di questa stagione dovrebbe cedere il testimone a Carletto Ancelotti alla guida della Selecao, per le prossime due sfide di qualificazione mondiale contro Venezuela e Uruguay, in programma nella finestra di ottobre. L’esterno dell’Inter è stato chiamato in sostituzione di Renan Lodi, infortunato. Chiamato pure Yan Couto al posto di un altro infortunato, Vanderson.

Niente Italia: la gioia di Carlos Augusto per la chiamata della Selecao

Alla notizia, Carlos Augusto è semplicemente impazzito di gioia. Palpabile l’emozione dell’ex esterno del Monza, affidata a un post su Instagram in cui ha scritto:

“Lo sognavo fin da quando ero bambino. Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco e hanno creduto in me. Ho lavorato duro per questo momento, perché non c’è gioia più grande che difendere i colori del proprio Paese. È un onore essere stato convocato dal Brasile e onorerò al massimo questa maglia”.

La carriera di Carlos Augusto, il 24enne passato dal Monza all’Inter

Lontane origini italiane (venete, nello specifico), soprannominato “Gamba di Legno” o anche “Imperatore”, Carlos Augusto è nato il 7 gennaio 1999 a Campinas, nello stato di San Paolo. Terzino sinistro di buona gamba, è cresciuto nel Corinthians ed è stato acquistato dal Monza nell’estate del 2020. Coi brianzoli ha centrato la promozione in Serie A due anni dopo e ha disputato un ottimo campionato in massima serie. In estate si è guadagnato le attenzioni dell‘Inter, in cui è sbarcato in prestito lo scorso mese di agosto. Col Brasile aveva disputato il Sudamericano Under 20 nel 2019 ma poi non era stato mai chiamato in nazionale maggiore.