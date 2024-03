Caso Acerbi, la moglie Claudia Scarpari al contrattacco sui social: “Adesso sciacquatevi la bocca”

Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, commenta un post su Instagram con la notizia dell’assoluzione del giocatore dell’Inter e scatena una nuova polemica sui social

26-03-2024 17:42

L’assoluzione di Francesco Acerbi è destinata a far discutere ma per il momento il giocatore dell’Inter esce “vittorioso” da una vicenda che è stata e continuerà ad essere molto sgradevole. E a prendersi una rivincita è anche la moglie del calciatore, Claudia Scarpari che sui social si lancia all’attacco di chi aveva criticato il marito negli ultimi giorni. Del resto l’assoluzione avvenuta per “mancanza di prove” non serve a scagionare completamente il difensore da quanto successoi nel match con il Napoli nei confronti del brasiliano Juan Jesus.

Acerbi, la moglie: “Adesso sciacquatevi la bocca”

Il post è della pagina “Chiamarsi Bomber” che riporta la notizia dell’assoluzione per Francesco Acerbi e all’interno dei tanti commenti agli occhi dei tifosi più smaliziati non si perde il commento di Claudia Scarpari, la moglie del giocatore dell’Inter che si limita a dire: “Adesso sciacquatevi la bocca”. Un messaggio che però non passa inosservato e che allo stesso tempo testimonia i sentimenti vissuti da Acerbi e dalla sua famiglia sin dal giorno del match tra Inter e Napoli.

Il messaggio di Claudia Scarpari scatena i social

Il messaggio della moglie di Acerbi però non passa inosservato, sono in tanti a sapere che si tratta della moglie di Francesco Acerbi e immediatamente è la donna a essere presa di mira: “Nemmeno la decenza di tacere”, si legge in uno dei messaggi meno rabbiosi che arrivano. “Amo la legge, e lo scrivi pure in bio, mamma mia che schifo”. E ancora: “Spero che a tuo marito sia servita di lezione”.

Chi è Claudia Scarpari

Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, è un’avvocatessa di Mantova. I due si sono conosciuto dopo il primo lockdown a seguito della pandemia Covid e da quel momento non si sono più separati. Prima della relazione con Acerbi, Claudia non era appassionata di calcio ma da quando ha trovato l’amore con Francesco è diventata una frequentatrice assidua delle partite del marito. Claudia Scarpai ha anche altri due figli avuti da una precedente relazione.

Caso Acerbi: la condanna arriva dai social