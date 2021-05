Caso Donnarumma, per i tifosi Inter è una rivincita

Gigio Donnarumma e il rinnovo: una telenovela che dura ormai da mesi e che tiene in ansia i tifosi del Milan. La qualificazione in Champions League sembra non aver chiarito tutti i dubbi del portiere con la società che ha deciso di non continuare con le offerte al numero 99 rossonero. E la sua possibile partenza a parametro zero scatena anche le reazioni dei cugini interisti.

Milan a schiena dritta

Tanti addetti ai lavori nel corso delle ultime ore hanno sottolineato e apprezzato il comportamento del Milan come il giornalista Stefano Donati che sui social ha scritto: “Il Milan nella vicenda Donnarumma si è comportato da grande società. Non puoi pregare un giocatore dopo avergli offerto 8 milioni netti a stagione. Meglio avere le idee chiare e programmare il futuro senza troppe chiacchiere. Bravo Maldini”.

Anche il giornalista Giovanni Capuano plaude alla scelta del Milan e arriva a definire quello di Donnarumma un tradimento: “Il portiere esce malissimo da questa storica – scrive nel suo articolo per Panorama – si appiccica addosso per sempre l’etichetta di quello che scappa da casa, di notte, senza chiudere la finestra e lasciando un danno alle spalle. Il Milan esce vincitore da una storia dolorosa”.

La rivincita dei tifosi dell’Inter

La narrazione sul caso Donnarumma non convince però i tifosi dell’Inter che riportano in tendenza il nome di Mauro Icardi. La gestione di quella situazione da parte del club nerazzurro fu molto criticata dagli stessi giornalisti che oggi fanno i complimenti al Milan. Un “due pesi e due misure” che i fan nerazzurri condannano con fermezza: “Sono le stesse persone che urlavano di un Icardi svenduto a 60 milioni, quando era fuori rosa. Donnarumma invece va via a 0 ed è un grande colpo e Maldini, un grande dirigente”.

E sono tanti i commenti di questo tipo: “Quando vendemmo Icardi dopo due mesi di telenovela a 60 milioni critiche come se piovessero, Donnarumma va via a zero invece è una prova di forza”. E ancora: “Prova di forza e rinnovo a 7 milioni a un 40enne da 18 partite (forse anche meno il prossimo anno), perdendo a 0 il tuo miglior giocatore. Davvero strano il mondo”. Mentre Pupi scrive: “La vostra disparità di giudizio oltre a essere di una bassezza infima, ormai l’hanno capita anche le capre”.

SPORTEVAI | 25-05-2021 10:24