Caso Dzeko-Fonseca, c'è la svolta in casa Roma

La vittoria contro il Verona rivelazione del campionato sembra aver riportato definitivamente il sereno in casa Roma dopo la tempesta seguita all’eliminazione dalla Coppa Italia contro lo Spezia con il caso delle sei sostituzioni e la successiva rottura tra Edin Dzeko e l’allenatore Paulo Fonseca.

Il mercato di gennaio volge ormai al termine e, salvo sorprese, il centravanti bosniaco resterà a Trigoria almeno fino al termine della stagione dopo che la trattativa per lo scambio in extremis con l’Inter che avrebbe dovuto portare nella Capitale Alexis Sanchez. Urge quindi un chiarimento tra l’attaccante e l’allenatore, che al termine della gara contro i gialloblù è stato piuttosto vago sull’argomento.

La tensione resta quindi alta anche se le parti sono al lavoro per fissare un incontro volto appunto a definire una “tregua”. Da una parte il direttore generale Tiago Pinto, dall’altra l’agente di Dzeko Alessandro Lucci stanno lavorando per riportare il sereno. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ sono ormai esclusi sviluppi clamorosi sul tema. Dzeko concluderà la stagione a Roma e Fonseca resterà sulla panchina giallorossa qualora i risultati fossero dalla sua parte, come sta accadendo finora, Coppa Italia a parte.

Nella giornata di lunedì, sempre secondo il Corriere, Pinto e Lucci si incontreranno di fatto in rappresentanza delle due parti, Fonseca da una parte e Dzeko dall’altra. Un summit propedeutico alla riappacificazione tra i due attori protagonisti della vicenda. Il primo esame importante sarà la partita di domenica sul campo della Juventus.

Proprio contro una delle squadre che lo ha inseguito con più decisione nello scorso mercato il bosniaco potrebbe ritrovare la maglia da titolare, sebbene il rendimento di Borja Mayoral che lo sta sostituendo sia finora più che soddisfacente. Da definire la questione legata alla fascia da capitano, che dovrebbe restare sul braccio di Lorenzo Pellegrini.

Edin Dzeko ha saltato le ultime due gare giocate dalla Roma in campionato contro lo stesso Spezia e appunto il Verona, partite che la squadra ha vinto conquistando sei punti che hanno permesso ai giallorossi di restare al terzo posto accorciando a sei punti il distacco dal Milan capolista.



OMNISPORT | 01-02-2021 11:16