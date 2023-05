Caso razzismo in Liga: Vinicius graziato come Lukaku, 5 giornate al Valencia che protesta

Cancellata la squalifica dell’attaccante, che dopo gli insulti era stato coinvolto in una rissa colpendo un avversario con una gomitata. Fa discutere la chiusura della curva del Mestalla

24-05-2023 14:20

Non si sono ancora placate in Spagna le polemiche per il caso Vinicius: dopo essere stato oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi del Valencia, l’attaccante del Real Madrid era stato espulso per una gomitata a un avversario, ma ieri la squalifica è stata revocata e il giocatore graziato, in maniera simile a come avvenne a Romelu Lukaku. Intanto il Valencia ha ufficialmente protestato per la chiusura per 5 turni della sua curva disposta per gli insulti razzisti a Vinicius.

Vinicius, insulti razzisti e cartellino rosso a Valencia

Il Comitato Arbitrale della Liga ha concesso la grazia a Vinicius, revocando la squalifica per l’espulsione rimediata a Valencia. Domenica al Mestalla l’attaccante del Real Madrid era stato prima vittima di cori razzisti da parte della curva del Mestalla e poi era rimasto coinvolto in una rissa: una gomitata rifilata al valenciano Hugo Duro e mostrata dal Var all’arbitro De Burgos Bengoetxea gli era costata il cartellino rosso.

Vinicius graziato e squalifica cancellata

Successivamente, però, il filmato dell’intera rissa scoppiata in campo ha sollevato una marea di polemiche. Nelle immagini, infatti, si vede come Vinicius colpisca Hugo Duro dopo essersi liberato dalla presa dell’avversario, che l’aveva stretto da dietro mettendogli un braccio al collo. Il Real ha veementemente protestato contro De Burgos e l’addetto al Var Iglesias Vilanueva, colpevole di aver mostrato all’arbitro solo la parte finale della rissa tra Vinicius e Duro.

In conseguenza di ciò, il Comitato Arbitrale della Liga ha graziato Vinicius, cancellando la squalifica (come avvenuto in Italia con il caso Lukaku), e sospeso arbitro e responsabile Var. Una decisione che ha causato altre polemiche da parte del fronte anti-Real: secondo molti, tra cui il tecnico del Barcellona Xavi, la reazione di Vinicius non avrebbe avuto nulla a che fare con i cori razzisti di cui l’attaccante era stato oggetto in precedenza.

Il Valencia protesta per la chiusura della curva del Mestalla

Altre polemiche, poi, sono state sollevate dal Valencia, punito con 47mila euro di ammenda e la chiusura per 5 turni della curva Mario Kempes dello stadio Mestalla, ovvero il settore da cui domenica sono partiti i cori razzisti all’indirizzo di Vinicius. Il club valenciano ha ribadito che “condanna e condannerà sempre” ogni atto di razzismo, ma ha annunciato che si appellerà contro la chiusura della curva, spiegando di essere in possesso di prove in contrasto con la ricostruzione del giudice sportivo che ha portato alla squalifica della curva del Mestalla.