Caso Salernitana: ancora nessuna offerta a 48 ore dal termine

Tiene banco il “caso” della Salernitana. Cosa ne sarà del club? Il futuro è quanto mai incerto per la squadra che milita in Serie A e affidata ai Trustee da inizio stagione.

Salernitana, ancora nessuna offerta

Il termine ultimo, almeno per portare a termine e per siglare un accordo del passaggio di proprietà, è fissato al 31 dicembre. Scaduto questo andrebbe a essere compromesso il futuro della squadra campana.

Mancano due giorni al 31 dicembre e secondo le ultime e stando a quanto spiega Sky Sport non ci sarebbero offerte concrete.

Salernitana, sul tavolo solo due possibili strade

Al momento ci sono solo due realtà interessate e che potrebbero salvare in extremis il club. Secondo Sky, da un lato c’è una cordata locale che ha a capo un gruppo d’imprenditori della zona. Dall’altro lato c’è invece la cordata straniera ovvero un gruppo di investitori del Lussemburgo, la cui candidatura, qualche giorno fa però era stata bocciata.

I lussemburghesi sarebbero però disposti a offrire circa quaranta milioni in totale (la richiesta iniziale di Lotito era 70 milioni).

Salernitana, quali sono i tempi per l’eventuale passaggio di proprietà

Per non compromettere la permanenza del club gli eventuali investitori devono mandare ai Trustee, entro il 31,(che hanno il compito di gestire provvisoriamente il club e gestiscono la vendita della Salernitana una pec, una caparra pari al 5% dell’acquisto e le garanzie di solidità. Ultimo ma non per importanza la dimostrazione di non avere alcun legame con la precedente proprietà Lotito. I Trustee dovranno poi esaminare il tutto e dare l’eventuale ok ma i tempi sono davvero stringenti.

