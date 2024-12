Cassano: Milan vergogna, Fonseca chapeau hai le p... e ora quei 4 finti fenomeni cacciassero gli attributi

FantAntonio scatenato, violento attacco a Cardinale Furlani e difesa strenua del tecnico portoghese, anche Adani impietoso dopo le scelte del Diavolo

Passare da tecnico visionario a martire è stato un attimo: quanto accaduto domenica sera a San Siro ha riabilitato quasi del tutto la figura di Fonseca, che pure era stato assai criticato in passato per le sue decisioni e le sue scelte tattiche, ed ha messo spalle al muro la società rossonera, unanimemente condannata per i tempi e i modi dell’esonero dl tecnico portoghese. Anche a Viva el Futbol, il nuovo format su twitch di Adani, Cassano e Ventola, arrivano parole durissime per il Milan.

Per Adani al Milan sono rimasti gli incapaci

Lapidario Adani: “Gli incapaci sono rimasti e Fonseca è andato via eppure è stato grande non solo come uomo ma come allenatore del Milan, ha fatto giocare i giovani a dispetto di giocatori più importanti, ha onorato l’incarico che ha ricoperto, ci ha messo il cuore come ha detto lui. Il cuore e l’anima. L’avessi sentite dire dai dirigenti queste parole.. Ora c’è Conceicao che è molto diverso ma il tempo delle concessioni è finito”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cassano esalta Fonseca

Più diretto ancora Cassano: “Chapeau a Fonseca, voglio ringraziarlo. Allenatore fantastico, persona per bene, ci ha sempre messo la faccia, ha fatto scelte forti, è un uomo con le p…, con dei valori unici. Voglio dire a Cardinale e Furlan che devono vergognarsi, sono contento che la contestazione dei tifosi sia stata rivolta a loro allo stadio domenica”.

L’ex talento barese è scatenato: “Che mer..hanno fatto a Fonseca, Cardinale sta a fare i fatti suoi in America ma i tifosi non sono stupidi, hanno capito tutto. E voglio dire un’altra cosa: cari Leao, Theo e Calabria ora non avete scuse, il disastro lo avete fatto voi, che non siete neanche campioni ma giocatori scarsi. Fonseca va via a testa alta, la vergogna del Milan sono Furlan e Cardinale e quei 4-5 che pensano di essere fenomeni: ora tirassero fuori gli attributi”.

La previsione sul mercato: Taremi al Milan

Dopo un pronostico sul mercato (“Aspettiamoci che Sergio Conceicao prenda Taremi dall’Inter, fa 20 km e va dall’altra parte a fare un 4-4-2. Conceicao lo ha avuto al Porto, hanno vinto tanto insieme”), Cassano ha poi esaltato Nico Paz. Dove andrà l’anno prossimo? “Deve giocare, come Havertz. Ancelotti ha già Arda Guler che non gioca al Real Madrid, adesso non gioca più nemmeno Rodrygo. Nico Paz è un giocatore da livello top, al Real Madrid è complicato. Lì difficilmente dalla Cantera vieni fuori tranne Raul da attaccante. Tutti i giocatori più forti li vuole il Real Madrid, fare però i profeti in patria è complicato. L’ideale per lui potrebbe essere un allenatore come Tuchel, Slot, Nagelsmann o Guardiola perché sono evoluti e migliorano i giocatori. Può ambire a quel tipo di piazza, deve trovare un allenatore che lo lasci libero”.