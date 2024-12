Milan, Conceiçao si presenta e avvisa la società: "C'è tanto lavoro da fare. Serve l'apporto di tutti"

Il portoghese neo tecnico rossonero dopo l'esonero di Fonseca ha parlato ai microfoni di Milan Tv e tracciato la strada per tornare a fare grande il Diavolo

Arrivato a Milanello nella giornata odierna dopo le concitate ultime 24 ore, il nuovo allenatore del Diavolo, Sergio Conceiçao ha affidato ai canali ufficiali del club le sue prime parole in rossonero. Intercettato direttamente sul campo di allenamento dopo aver diretto la squadra per la prima volta praticamente “a freddo”, l’ex tecnico del Porto ha tratteggiato gli obiettivi e inviato un messaggio ai suoi nuovi tifosi, non trascurando un appunto per la società.

L’orgoglio di Conceiçao

Il tecnico portoghese successo a Paulo Fonseca dopo l’1-1 dei rossoneri a San Siro contro la Roma, ha subito voluto mettere in chiaro : “Sono orgoglioso di questa avventura. L’emozione però è momentanea, perché dobbiamo lavorare. Avere cuore caldo, testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite. È quello che vogliamo noi, rappresentando un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all’altezza di questo grandissimo club“.

“C’è tanto lavoro da fare”

Conceiçao non si nasconde e dimostra di avere le idee chiare sul poco tempo a disposizione per ingranare: “Non abbiamo tanto tempo, ma quella non è una scusa assolutamente. Io, con il tempo che ho a disposizione, devo lavorare al massimo perché i giocatori capiscano che cosa devono fare a livello individuale e dopo collettivamente per essere una squadra forte in ogni partita che abbiamo. E su quello non c’è altra strada, perché c’è tanto lavoro da fare e qui e ora se abbiamo una forte mentalità, poi con l’organizzazione che abbiamo e con anche la qualità che i giocatori hanno riusciamo a fare tutte le cose quest’anno”.

La promessa di Conceiçao ai tifosi

Infine, il messaggio ai tifosi e la volontà di una squadra capace di lavorare con un unicum in tutte le sue componenti (messaggio velato alla società, visto quanto successo con Fonseca?, ndr): “Le parole sono parole. Io devo dimostrare con i fatti e i risultati e quello dietro deve avere un lavoro grande da parte di tutti. Non solo i giocatori, lo staff, i diversi staff che compongono la struttura qui a Milanello. Siamo qua per lavorare. Quello che devo dire ai tifosi è lavorare tanto e di essere la squadra vincente ed essere all’altezza del Milan e di questo grande club“.

Domani la presentazione ufficiale e la partenza per Riyad

Nella giornata di domani, Conceiçao si presenterà ufficialmente al mondo rossonero. La conferenza è fissata alle 12. Dopodiché, la squadra si imbarcherà per Riyad dove andranno in scena le final four della Supercoppa italiana. Un torneo che venerdì 3 gennaio alle 20 italiane vedrà il nuovo tecnico rossonero pronto a vivere la sfida tutta in famiglia con il figlio Francisco nella semifinale contro la Juventus di Thiago Motta, primo non semplice banco di prova dei rossoneri in versione 2025.