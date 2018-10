Celestino Vietti stupito: "Non ci credo"

Fantastico primo podio in carriera per Celestino Vietti Ramus al GP d’Australia, la sua seconda gara nel Campionato del Mondo con lo Sky Racing Team VR46. Scattato dalla 21esima casella della griglia di partenza, il pilota sedicenne di Coassolo, sostituto di Bulega, ha subito recuperato terreno riuscendo a portarsi a ridosso delle posizioni di testa nelle ultime tornate. Secondo all’inizio dell’ultimo giro, ha resistito agli attacchi degli altri piloti e ha tagliato il traguardo al terzo posto.

"Non ci credo – spiega il ragazzo -: era già un sogno venire a gareggiare al mondiale e adesso il podio, è più di un sogno. È qualcosa di incredibile. Grazie al Team Sky per questa grande opportunità e alla VR46 Riders Academy per tutto il loro supporto. Il penultimo giro ero decimo, poi con le scie mi sono trovato secondo e ci ho provato. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e la moto oggi era perfetta. È una giornata speciale, sono felicissimo".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 09:15