Champions 2021-22, Inter-Shakhtar: le formazioni ufficiali

24-11-2021 17:39

Match chiave per la qualificazione agli ottavi in Champions League per l’Inter. Simone Inzaghi contro lo Shakhtar si affida a Ranocchia in difesa e a Dzeko in attacco, formazione ad albero di Natale per De Zerbi.

Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio. Allenatore: Simone Inzaghi.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-2-1): 81 Trubin; 2 Dodo, 3 Vitao, 5 Marlon, 22 Matviyenko; 14 Tete, 6 Stepanenko, 7 Maycon; 38 Pedrinho, 19 Solomon; 99 Fernando. In panchina: 1 Shevchenko, 30 Pyatov, 4 Kryvstov, 8 Marcos Antonio, 11 Marlos, 15 Bondarenko, 20 Mudryk, 26 Konoplia, 44 Korniienko, 45 Sikan, 70 Konoplyanka, 77 Bondar. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Arbitro: Haţegan (ROM)

Assistenti: Grigoriu, Gheorghe (ROM)

Quarto Uomo: Petrescu (ROM)

VAR e Assistente VAR: Dingert, Fritz (GER).

