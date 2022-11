Ultimo aggiornamento 31-10-2022 18:26

Prima giornata delle seste e ultime partite dei gironi eliminatori di Champions League 2022-23. Oggi si giocano due partite molto prestigiose: Bayern-Inter e Liverpool-Napoli. In entrambi i casi però non si tratta di partite decisive perché le due squadre italiane sono già qualificate. Ma ci sono partite davvero drammatiche in programma

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Il programma di giornata inizia alle 18.45. In campo Bayer Leverkusen-Bruges e Porto-Atletico Madrid. Il Girone B ha già promosso agli ottavi Bruges e Porto, però lascia molti dubbi sul terzo posto dell’Atletico che a seconda dei risultati rischia di rimanere fuori anche dalla Europa League.

Alle 21.00 si gioca un bellissimo Bayern Monaco-Inter. Partita molto suggestiva e che rievoca sfide mitiche del passato. Oggi i tre punti servono solo per fare morale perché i bavaresi sono primissimi e irraggiungibili e i nerazzurri secondi e a loro volta irraggiungibili da chi segue, ossia il Barcellona (che nel mentre sbrigherà la formalità Viktoria Plzen). La partita dell’Inter si può anche vedere in chiaro su Canale 5.

Alle 21.00 si giocano anche le partite del Girone A: Liverpool-Napoli e Rangers-Ajax. In palio poco o niente. I partenopei già promossi agli ottavi sognano addirittura l’en plein, i Reds umiliati all’andata oltre a vendicare il cappotto vorranno provare a insidiare il primo posto degli azzurri. Per farlo devono rifilare un punteggio quasi tennistico alla squadra di Spalletti che finora ha dato prova di grande solidità. Sarà un match sicuramente spettacolare.

Chi invece dovrà sudare e lottare per trovare un posto agli ottavi sono le quattro squadre del Girone D. Attualmente in classifica: Tottenham 8 punti, Sporting e Eintracht 7, Marsiglia 6. Fari puntati sul Velodrome di Marsiglia dove si sfidano due grandi ex compagni di squadra nella Juve di tanti anni fa: Tudor e Conte. Per i marsigliesi conta solo la vittoria, agli Spurs potrebbe bastare anche solo un pari. Ma nel frattempo anche le due squadre a quota 7 sfidano in un match che in caso di parità potrebbe generare un terzetto in classifica. Insomma crediamo sia evidente che saranno 90 minuti caldissimi.

18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Bayer Leverkusen-Bruges Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football 18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Porto-Atletico Madrid Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Bayern Monaco-Inter Canale 5,

Mediaset Infinity, Sky,

Sky Sport Football 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Liverpool-Napoli Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Olympique Marsiglia-Tottenham Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Rangers-Ajax Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Sporting Lisbona-Eintracht Francoforte Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Viktoria Plzen-Barcellona Mediaset Infinity, Sky Per quanto riguarda lo streaming ovviamente: Mediaset Play e SkyGo sono i due riferimenti.

FAQ Chi trasmette Bayern-Inter di Champions? E' trasmessa in chiaro da Canale5 alle 21 di martedì 1 novembre. Mentre si può vedere anche sui canali di Sky e di Infinity Chi trasmette Liverpool-Napoli? La trasmettono Sky e Infinity dalle 21.00 del 1 novembre 2022

