Andata degli ottavi di finale. Il Milan ospita il Tottenham di Antonio Conte. L'arbitro è svizzero

14-02-2023 09:00

Sarà Milan-Tottenham il match che sancirà il ritorno in campo delle squadre italiane nelle coppe europee dopo la lunghissima sosta invernale, estesa dalla pausa per i Mondiali in Qatar. Il match, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023, è in programma questa sera, martedì 14 febbraio, allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro con fischio d’inizio alle ore 21.

Il fischietto della gara sarà affidato all’arbitro svizzero Sandro Schärer. Milan che torna a disputare la fase a eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dal 2013-14, quando fu sconfitto tra andata e ritorno 1-5 dall’Atlético Madrid negli ottavi di finale. Curiosamente, Milan e Tottenham occupano la medesima posizione nei rispettivi campionati domestici, la quinta: i rossoneri con 41 punti conquistati su 22 partite disputati, Tottenham con 39 su 23.

Champions: Milan-Tottenham, entrambe le squadre non sono in salute

E’ un Milan, quello di Stefano Pioli, certamente ancora convalescente e la vittoria di misura per 1-0 contro il Torino grazie alla rete di un ritrovato Olivier Giroud, non è stata certo la panacea di tutti i mali che hanno portato il team rossonero a condurre un mese da incubo culminato – prima della sfida ai granata – con quattro sconfitte consecutive (due delle quali contro i cugini dell’Inter), tra cui quella nella finale di Supercoppa italiana a Doha proprio contro gli arcirivali nerazzurri.

Certo, anche il Tottenham non se la passa benissimo: la formazione di Antonio Conte – tornato operativo dopo il recente intervento alla cistifellea – proviene infatti dalla rovinosa sconfitta in Premier per 4 a 1 al King Power Stadium contro il Leicester City, in cui gli Spurs hanno dovuto fare i conti anche con il grave infortunio del centrocampista ex Juventus Rodrigo Bentancur: per l’uruguaiano, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita con tre mesi e mezzo d’anticipo.

Champions: Milan-Tottenham, la sfida tra “recupera-palloni”

Rodrigo Bentancur che, peraltro, è stato il giocatore ad aver recuperato più palloni in tutta la fase a gironi di questa Champions. Dietro a lui, altri due giocatori proprio di questa sfida tra Diavolo e Spurs, ovvero Ismaël Bennacer (32) e Pierre-Emile Højbjerg (31).

Champions: i punti di forza di Milan e Tottenham

Le speranze del Milan, neanche a dirlo, continuano a essere rivolte alla prolificità di Olivier Giroud: l’attaccante transalpino è stato coinvolto in sei gol in questa Champions League (quattro reti e due assist) – l’ultimo giocatore del Milan che ha preso parte a più gol in una singola stagione nel torneo è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011-12 (nove: cinque marcature e quattro passaggi vincenti). Lo svedese, lo ricordiamo, non è stato inserito nella lista Champions da parte di mister Stefano Pioli.

Per quanto riguarda il Tottenham, il suo tecnico Antonio Conte ha ottenuto – nel suo personale ruolino – otto successi nelle ultime nove sfide da allenatore contro il Milan (con una sola sconfitta) tra il 2013 e il 2021. Ha infatti vinto tutte le ultime tre trasferte contro i rossoneri senza subire gol (2-0 nel 2014, 2-0 nel 2019 e 3-0 nel 2021 – sempre in Serie A). Tra i londinesi, l’ex Inter Ivan Perisic ha fornito tre assist in cinque presenze con il Tottenham in questa stagione di Champions League, già record per lui con un club nel torneo: tre assist in 10 partite con il Bayern Monaco, un passaggio vincente in 20 gare con l’Inter e zero assist in 11 match con il Borussia Dortmund. Il Tottenham, infine, è sia la squadra che ha segnato più gol in seguito a cross in questa Champions League (5), sia quella che ne ha realizzati di più in percentuale su cross (63% – 5/8).

Champions: Milan-Tottenham, le probabili formazioni

Si tratta, storicamente, della quinta sfida ufficiale tra Milan e Tottenham, con gli Spurs imbattuti nei quattro precedenti (con 2 vittorie e altrettanti pareggi). In campo, Pioli dovrebbe puntare sul modulo “a specchio” rispetto a quello del Tottenham: un 3-4-3 che punta sugli importanti ritorni di Fikayo Tomori in difesa e Ismaël Bennacer in mediana.

Ecco le probabili formazioni che dovremmo vedere in campo questa sera:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Giroud, Leão. All.: Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All.: Conte.

L’arbitro di Milan-Tottenhan Sandro Schärer

Il direttore di gara, l’elvetico Sandro Schärer, classe 1988, conta appena 9 partite arbitrate in Champions League, due delle quali con altrettante squadre italiane in questa edizione e coincise con altrettanti successi: Juventus-Maccabi Haifa (3-1) e Viktoria Plzen-Inter (0-2).

Dove vedere gratis in tv e streaming Milan-Tottenham

Milan-Tottenham verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), in streaming su Sportmediaset, SkyGo, NOW e Infinity+.