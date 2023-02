Champions donne, sorteggi: la Roma pesca il Barcellona

Impegno durissimo per le giallorosse contro le spagnole. Gara di andata all'Olimpico il 21 o 22 marzo, il ritorno è previsto per il 29-30 dello stesso mese

10-02-2023 13:39

La Roma pesca il Barcellona per i quarti di finale della Champions League femminile. E non è sicuramente fortunata perché le spagnole sono una compagine molto forte. L’andata si giocherà all’Olimpico il 21-22 marzo, il ritorno in terra spagnola il 29-30 dello stesso mese. Le blaugrana l’anno scorso arrivarono fino in fondo alla competizione, perdendo poi la finale.

Questi gli altri accoppiamenti: Bayern Monaco-Arsenal, Lione-Chelsea e Psg-Wolfsburg. Chi vince il quarto di finale tra Roma a Barcellona, in semifinale trova la vincente di Paris Saint Germain-Wolfsburg. La finale è prevista al Psv Stadion di Eindhoven.