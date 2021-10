Champions, Zenit-Juve dove vederla in tv. Si può vedere gratis, come

19-10-2021 15:39

Terza partita di Champions per la Juve. Dopo la vittoria piuttosto tranquilla sul campo del Malmoe e il miracoloso 1-0 contro il Chelsea campione uscente, la squadra di Max Allegri è impegnata nel big match più delicato del suo girone eliminatorio. I bianconeri sono a punteggio pieno, stanno attraversando un periodo di risultati confortanti pur senza giocare bene e vogliono ottenere 3 punti fondamentali. Zenit-Juventus è una partita determinante per i bianconeri: sia per il cammino in Champions, sia per tutta la stagione.

In caso di vittoria infatti il passaggio del turno sarebbe praticamente ipotecato e il processo di crescita del collettivo di Allegri potrebbe proseguire con ottimismo. Il pareggio sarebbe letto come una sorta di passaggio a vuoto e una sconfitta rischierebbe di compromettere il buon avvio in Champions complicando tutto e farebbe ripiombare Madama nella situazione precaria di inizio stagione.

Zenit San Pietroburgo-Juventus: i precedenti storici

Zenit-Juventus ha solo un precedente storico e risale alla stagione 2008-2009. Le due squadre erano inserite nel girone H della Champions League. Sulla panchina dei bianconeri c’era Ranieri, che aveva li aveva condotti a un brillante secondo posto nel primo campionato di Serie A, dopo il purgatorio post-Calciopoli. A Torino finì 1-0 con una rete di Alex Del Piero nel finale, mentre a San Pietroburgo la partita terminò 0-0.

Le probabili formazioni di Zenit-Juventus

La Juve arriva al match con noti problemi di formazione. La ormai cronica assenza di Dybala costringerà Allegri a inventarsi un qualche modulo alternativo senza il suo fragile top-player. Ko anche Rabiot, potrebbe essere del match DeLigt. Probabilissima la presenza in campo anche di Alex Sandro e Chiesa. Immaginiamo uno schieramento simile a quello visto domenica contro la Roma, ma senza De Sciglio a sinistra, anche se l’ottima prova del terzino potrebbe suggerire ad Allegri qualche alchimia in più. In attacco Kean ha più chances di Morata.

Lo Zenit che in classifica ha 3 punti frutto del 4-0 rifilato al Malmoe e della sconfitta di misura a Londra con il Chelsea, dovrebbe rinunciare a Ozdoev e Rakitskyy.

ZENIT (5-4-1) : Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun

: Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun JUVENTUS (4-4-2) : Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean

Dove vedere Zenit-Juve in diretta

Juve-Chelsea di Champions 2021-22 si gioca mercoledì 20 ottobre 2021 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, in Russia. Fischio di inizio alle ore 21. Arbitro sarà lo svizzero Sandro Schärer.

Juve-Chelsea è trasmessa in diretta su Amazon Prime Video.

C’è la possibilità di vederla senza spese aggiuntive, in modo praticamente gratis. Per poterla vedere, occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le partite del torneo: quindi, chi è già abbonato potrà tranquillamente assistere al match.

Amazon prevede un periodo di prova di 30 giorni (gratuito), al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro). Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’. Su alcuni device sarà possibile selezionare ‘Sport’ da subito, navigando da lì.

Puoi attivare gratis 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

Se invece preferite seguirla con un live testuale, il migliore è Virgilio Sport

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

FAQ Dove si gioca Zenit-Juve? Alla Gazprom Arena di S.Pietroburgo in Russia Quando si gioca Zenit-Juve? A che ora? Il 20 ottobre 2021 alle 21.00 Chi trasmette in diretta la partita della Juve? Amazon prime video

VIRGILIO SPORT