Champions, gli juventini sul girone: “Ci pensa Chiellini”

Sui social network fanno sfoggio di orgoglio e sicurezza i tifosi della Juventus dopo il sorteggio dei gironi di Champions League. I bianconeri sono capitati nel gruppo H insieme ai campioni in carica del Chelsea, lo Zenit San Pietroburgo e Malmoe, non il girone peggiore probabilmente, ma neanche uno in cui avere la qualificazione assicurata.

Al Chelsea ci pensa Chiellini

La maggior parte degli juventini, però, ha fiducia nella squadra e soprattutto in un uomo: Giorgio Chiellini. L’accoppiamento col Chelsea, infatti, riproporrà un duello che è diventato un grande classico degli ultimi anni, ovvero quello tra il difensore bianconero e Romelu Lukaku.

“Chiellini si prepara a rimettere Lukaku nelle sue tasche”, scrive su Twitter Ross. “Sta tornando l’incubo di Lukaku”, aggiunge Stefano postando una foto dei due giocatori durante l’ultimo Belgio-Italia agli Europei della scorsa estate. “Lukaku hai già paura di Re Giorgio eh?”, chiede Giu+Ale. “Bellissimo sorteggio”, il parere di Kuanto, mentre altri tifosi non sono d’accordo. “E vabbè, tanto l’obiettivo è il campionato, che vi frega della Champions e dei sorteggi?”, chiede Gianvito ai colleghi di tifo.

“Ronaldo vuole andare al City per non fare la trasferta in Russia”, ironizza Jordan tirando in ballo lo Zenit e il tormentone del mercato bianconero. “Ottimo, lo Zenit sarà una formalità”, scrive Chiellinator.

Ottimismo per gli ottavi

Infine scatta una vera e propria ovazione per l’ultima urna, che regala alla Juventus il Malmoe, l’avversario più morbido del raggruppamento. “Insomma dai..possiamo mirare realisticamente al primo e al secondo quest’anno. Ci sta”, commenta ottimista Andrea.

“Girone fattibilissimo da finire primi, forza ragazzi”, aggiunge Lorenzo. “Possiamo festeggiare, secondo me siamo già agli ottavi”, si sbilancia infine Jacopo, assolutamente convinto delle possibilità della squadra di Allegri.

SPORTEVAI | 26-08-2021 19:28