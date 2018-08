Champions League 2018-19, le partite della Roma. Date e orari

La Roma è stata inserita nel girone G della Champions League 2018-19. Le avversarie della Roma sono: il Real Madrid, il Cska Mosca e il Viktoria Plzen. La Roma esordisce al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid campione in carica il 19 settembre. La seconda partita sarà all’Olimpico contro gli slovacchi del Viktoria Plzen, la terza sempre in casa contro i russi del Cska Mosca il 23 ottobre. Il girone di ritorno inizierà con la partita di Mosca il 7 novembre. Poi il 27 novembre la partita spettacolo contro i campioni in carica del Real Madrid che arriveranno all’Olimpico. Il girone si conclude il 12 dicembre con la trasferta a Plzen.

Per vedere le partite della Roma in Champions bisogna consultare il palinsesto di Sky, anche se in qualche caso il match potrebbe essere trasmesso dalla Rai.

Questo il dettaglio delle partite della Roma in Champions League:

Girone G

19 settembre

Real Madrid-Roma (ore 21)

Viktoria Plzen-Cska Mosca (ore 21)

2 ottobre

Cska Mosca-Real Madrid (21)

Roma-Viktoria Plzen (21)

23 ottobre

Roma-Cska Mosca (21)

Ore 21 Real Madrid-Viktoria Plzen

7 novembre

Cska Mosca-Roma (18.55)

Viktoria Plzen-Real Madrid (21)

27 novembre

Cska Mosca-Viktoria Plzen (18.55)

Roma-Real Madrid (21)

12 dicembre

Real Madrid-Cska Mosca (18.55)

Viktoria Plzen-Roma (18.55)

