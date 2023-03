Champions League 2022-2023, Tottenham-Milan: le formazioni ufficiali

Conte recupera Hojberg e lancia il tridente Kulusevki-Kane-Son, Pioli ha Brahim Diaz e Giroud a disposizione e conferma dietro Thiaw.

08-03-2023 20:03

Tutto pronto a Londra per il ritorno tra Tottenham e Milan: gli inglesi provano a ribaltare l’1-0 del Meazza con la batteria offensiva Kulusevski-Kane-Son; Antonio Conte, che per la seconda volta prova a sedersi sulla panchina degli Spurs dopo l’intervento, ha Hojberg a centrocampo. Non può cercare la difesa Stefano Pioli, che conquistando un posto tra le prime otto in Europa metterebbe un punto esclamativo al suo progetto in rossonero, recupera Brahim Diaz e Giroud: sarà Thiaw, in ballottaggio con Kjaer, a tirare le fila della difesa, con Krunic in mediana assieme a Tonali.

Queste le formazioni ufficiali:

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. A disp. Austin, Whiteman, Sanchez, Richarlison, Danjuma, Porro, Tanganga, Moura, Sarr, Devine. All. Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Théo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp. Mirante, Calabria, Bennacer, Ballo-Touré, Rebic, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All. Pioli.

ARBITRO: Turpin (Francia)