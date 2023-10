Champions League, Inter-Salisburgo: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Terza gara della fase a gironi di Champions per i nerazzurri: a San Siro fischio d'inizio alle 18:45. Ecco le possibili scelte dei due allenatori

23-10-2023 14:22

È tornata la Champions League. Riprende il percorso dell’Inter nella fase a gironi della massima competizione: i nerazzurri affronteranno il Salisburgo due volte nel giro di quindici giorni, con l’obiettivo di mettere un’ipoteca sul passaggio al turno successivo. Domani, martedì 24 ottobre, sarà il momento della sfida contro gli austriaci tra le mura amiche di San Siro, con calcio d’inizio alle 18:45.

Inter-Salisburgo, dove vederla in diretta tv e streaming

Martedì 24 ottobre, l’Inter ospiterà il Salisburgo: la gara, valida per il terzo turno della fase a gironi di Champions League, avrà calcio d’inizio alle 18:45. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Sky Sport Uno, al canale 201, su Sky Sport 4K, al canale 213, e, infine, su Sky Sport, al canale 252. Inoltre, sarà possibile seguire la gara in streaming su NOW e Sky Go, scaricando le applicazioni su smartphone o tablet.

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Diretta streaming: NOW, Sky Go Inter, la probabile formazione Obiettivo ottavi di Champions per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri, attualmente al secondo posto del gruppo D con 4 punti, alla pari del Real Sociedad, affronteranno il Salisburgo posizionato a una sola lunghezza di distanza. In caso di vittoria, l’Inter si potrerebbe a +4 dagli austriaci, potendo puntare al primo posto occupato dagli spagnoli, che a loro volta affronteranno il Benfica, fanalino di coda della classifica. L’Inter arriva al terzo impegno della fase a giorni della Champions dopo il tris calato contro il Torino che, per effetto del ko del Milan contro la Juve, li ha trascinati in vetta alla classifica con 22 punti. Per Simone Inzaghi è il momento di scegliere la formazione titolare, tenendo conto anche delle energie dei suoi dato il vasto calendario. L’ex Lazio si affiderà ai suoi veterani, ma non sfuma l’opportunità di vedere dal primo minuto Carlos Augusto al posto di Dimarco e Frattesi per lo stanco Barella. Inzaghi ritrova Bastoni, ma dovrà continuare a fare a meno di Cuadrado e Arnautovic. Nessun dubbio nel reparto offensivo con il duo Thuram-Lautaro. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi. Salisburgo, la probabile formazione Il Salisburgo arriva alla gara con l’Inter non al top della condizione. In Bundesliga, gli austriaci hanno collezionato solo quattro punti nelle ultime quattro gare, tra cui l’ultima sfida contro il Lask da cui sono usciti sconfitti. Infermeria piena per l’allenatore Struber, che dovrà rinunciare a Okoh, Wallner, Omoregie, Koita e Fernando. In difesa, però, rientraerà Pavlovic. RB SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Capaldo, Gourna-Douath, Sucic; Gloukh; Simic, Konaté. Allenatore: Struber.

La classifica

GIRONE D

Real Sociedad 4 punti

Inter 4 punti

Salisburgo 3 punti

Benfica 0 punti

Il calendario

