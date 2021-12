Champions League, Juventus: le novità di Allegri contro il Malmoe

07-12-2021 15:48

La Juventus affronterà domani alle 18,45 gli svedesi del Malmoe all’ Allianz Stadium per provare a strappare il primo posto nel gruppo H di Champions League al Chelsea , impegnato in contemporanea coi bianconeri a San Pietroburgo contro lo Zenit . Ecco le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza pre-match.

Juventus: Allegri annuncia novità nella formazione per il Malmoe

Intanto Allegri annuncia novità nella formazione titolare e sposta l’attenzione sulla situazione generale della squadra: “Giocheranno Perin , Rugani , Alex Sandro e Rabiot e vedremo come sta Kean , che ha preso un colpo domenica. De Sciglio è tornato e spero di dargli minutaggio. Domani dobbiamo chiudere bene il girone per prepararci al meglio alla sfida di campionato (sabato contro il Venezia in trasferta, ndr). Col 4-2-3-1 siamo più ordinati. Ci dividiamo meglio per il campo. Non è detto che continueremo così, dipende dalla disponibilità dei giocatori. Domani non abbiamo esterni di ruolo, bisogna fare di necessità virtù. Vedremo domani poi da giovedì penseremo alle ultime di campionato”.

“ Arthur sta bene e c’è l’ipotesi che possa giocare – continua Allegri -. Kulusevski è stato operato stamattina. Tutto a posto e dovremmo averlo a disposizione da lunedì prossimo, ma con lui fuori abbiamo solo Bernardeschi e non abbiamo esterni di ruolo e vedremo con quanti centrocampisti. Anche Dybala e Bonucci stanno bene, domani saranno a disposizione e giocheranno. Paulo non ha bisogno di riposare. E’ stato fuori a lungo, ha bisogno di giocare. Verranno con noi anche De Winter e Miretti dell’Under 23, Soulé è qui da 1 anno e mezzo e non può giocare. Vedremo se dare minutaggio. C’è chi lo merita, stanno facendo bene”.

Juventus: Allegri non ha paura della neve e di mercato non parla

Domani su Torino è prevista neve ma Allegri ha la risposta pronta: “Non è che ci tirano le bombe. Giocheremo anche sotto la neve. L’importante è giocare bene e vincere, sennò corriamo lo stesso e andiamo incontro a infortuni. Domani dev’essere una bella partita, una bella sera e dovrà arrivare una bella vittoria”.

Anche la risposta su un eventuale immissione sul mercato di Kulusevski è secca: “ Del mercato non parlo , dispiace che non sia a disposizione ma dovevamo intervenire altrimenti le cose sarebbero peggiorate in avanti. Abbiamo deciso di fermarlo e sarà a disposizione dalla prossima settimana”. Poi ancora uno sguardo sulla situazione psicologica generale della squadra: “Quando si vince si sta meglio, ci alleniamo meglio, siamo più sereni. Giochiamo e ci alleniamo per vincere le partite. E quando vinciamo le partite, ti dà serenità nel prosieguo del lavoro. E’ la cosa più importante”.

Le favorite della Champions e gli obiettivi della Juventus secondo Allegri

Infine, i pensieri di Allegri sulle favorite della Champions e sugli obiettivi della Juventus nella massima competizione europea per club: ” Liverpool , Bayern , Manchester City e Real Madrid : le 4 favorite sono queste più il PSG . 5-6 squadre che sono sopra al livello delle altre. Per quanto riguarda i nostri obiettivi facciamo un passo alla volta. In campionato siamo in ritardo, le prime 4 stanno viaggiando a una media impressionante. Dovremo cercare di fare altre vittorie, darebbero autostima. E poi vediamo. Ora siamo indietro. Dobbiamo vincere più partite possibili, sperando che quelle davanti possano sbagliare. Al momento non sbagliano”.

E il primo posto nel girone? ”Non so se possiamo fare meglio, so per certo che dobbiamo creare i presupposti per fare meglio. Bisogna arrivare con tutti a disposizione. Finiamo questo turno, penseremo al campionato per un paio di mesi e ci ritufferemo nella Champions. Vedremo chi ci tocca e poi giocheremo. A parte Bayern, City e Liverpool, le tre candidate con Real e PSG a vincere, sono le prime in classifica. Poi ci vuole fortuna. Magari arrivi primo e prendi il PSG. Ci sono troppe combinazioni. L’importante è aver passato il turno, poi vedremo”, conclude Allegri.

