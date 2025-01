Champions League: Juventus, Milan, Inter e Atalanta agli ottavi se...Tutte le combinazioni

Ecco cosa serve alle italiane per approdare agli ottavi di Champions senza playoff: Inter ad un passo, Juventus chiamata a una mission impossible

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ci siamo: stasera si chiuderà la fase campionato della Champions League, al termine della quale si conosceranno le otto squadre che voleranno direttamente agli ottavi e le 16 che parteciperanno ai playoff. Inter, Milan, Atalanta e Juventus sperano di rientrare tra le top 8, già eliminato il Bologna.

Champions League, il punto sulle italiane

Chi sta messa meglio è l’Inter, quarta in classifica a quota 16 punti. Il Milan è invece sesto con 15 punti, mentre l’Atalanta è settima a 14. A novanta minuti dalla fine della Phase League tre squadre italiane sarebbero dunque qualificate agli ottavi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juventus si è dannatamente complicata la vita col pareggio a reti bianche in Belgio contro il Bruges: i bianconeri, certi di un posto nei playoff, sono 17esimi con 12 punti ma possono ancora sperare di finire tra le prime otto della classe.

Champions League: clicca qui per la classifica a 90′ dalla fine

L’Inter si qualifica agli ottavi se: le combinazioni

Cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta: grazie a questo ruolino di marcia nel segno del corto muso l’Inter è vicinissima a staccare il pass per gli ottavi. In casa contro il Monaco basterà infatti un pareggio per ottenere la matematica certezza di saltare i sempre insidiosi playoff.

Vista la classifica che strizza l’occhio alla squadra di Inzaghi, gli ottavi potrebbero arrivare ugualmente anche in caso di sconfitta, ma il passaggio alla fase più attesa della Champions sarebbe legato ai risultati delle inseguitrici.

Il Milan si qualifica agli ottavi se: le combinazioni

Il destino europeo del Diavolo è tutto nelle sue mani. Il sesto posto (15 punti e differenza reti di +4) avvicina i rossoneri agli ottavi, ma per non correre rischi il Milan dovrà vincere l’ultima gara in programma in Croazia contro la Dinamo Zagabria.

Conceicao potrebbe sfruttare l’arma delle ripartenze per conquistare l’intera posta in palio, anche perché l’undici di Fabio Cannavaro è costretto a vincere per sperare di rientrare nei playoff. Se la sfida dovesse concludersi in pareggio, i rossoneri dovrebbero incrociare le dita e sperare che i risultati di sette squadre finiscano per favorire Leao e compagni.

L’Atalanta si qualifica agli ottavi se: le combinazioni

Come nel caso del Milan, anche il destino dell’Atalanta (14 punti) è tutto nelle mani del club orobico. A differenza dei rossoneri, però, l’undici di Gasperini è chiamato a una ‘trasferta impossibile’ col Barcellona, che, però, è già qualificato agli ottavi. Se la Dea riuscisse a sbancare l’arena blaugrana, sarebbe certa degli ottavi.

Il pareggio complicherebbe non poco la vita ai nerazzurri, dal momento che nel gruppone delle squadre a 13 punti – dal Bayer Leverkusen al Brest – figurano partite che sulla carta difficilmente possono essere steccate. Le aspirine, ad esempio, se la vedranno in casa con lo Sparta Praga, mentre l’Aston Villa ospita il Celtic.

La Juventus si qualifica agli ottavi se: le combinazioni

Molto più complicato il discorso che riguarda i bianconeri, obbligati a battere il Benfica allo Stadium e a sperare in una combinazione di risultati favorevoli. Per chiudere tra le prime otto, infatti, è necessario che almeno dieci delle dodici squadre dalla quinta alla sedicesima posizione non vincano.