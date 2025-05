Champions League: Juventus, Roma e Lazio in corsa, che succede in caso di arrivo a pari punti, tutte le combinazioni

Lo scudetto è stato assegnato ma ora tiene banco la rincorsa al quarto posto. I bianconeri sono davanti ma per le capitoline c'è ancora speranza

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Per qualcuno è l’unico traguardo possibile per salvare una stagione. Per altri è la chance di rendere epica una straordinaria rimonta. Per altri ancora sarebbe il grande sogno realizzato. Ci sono 90 minuti a disposizione e tre squadre a contendersi il posto al sole, il quarto della classifica di Serie A. Davanti c’è la Juventus che vuole portare a termine il compito e respingere gli assalti di Roma e Lazio.

Tanti soldi in ballo, la Juve è avanti

Andare o non andare in Champions League non è un dettaglio. Al di là della questione del prestigio stesso della competizione, c’è anche una questione economica della quale è impossibile non tenere conto. La Juventus ha un vantaggio e deve amministrarlo: un solo punticino che le impone di vincere senza fare troppi calcoli. L’incognita è rappresentato da un avversario come il Venezia che vuole aggrapparsi alla Serie A con la forza della disperazione.

Gli impegni di Roma e Lazio

In seconda battuta c’è la Roma che ha una lunghezza in meno rispetto ai bianconeri. La squadra di Claudio Ranieri, alla sua ultima in carriera da allenatore, affronta un Torino che non ha nessun obiettivo da centrare. Sulla carta i giallorossi hanno la gara più facile. La Lazio, invece, gioca in casa contro un Lecce che necessita punti per garantirsi la permanenza in Serie A. All’Olimpico sarà partita vera.

La situazione attuale e le possibili combinazioni

Juventus 67 (+22 differenza reti)

Roma 66 (+19 differenza reti)

Lazio 65 (+13 differenza reti).

Alla Juventus basta vincere per essere sicura del quarto posto. Ai bianconeri potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui la Roma non battesse il Torino a prescindere dal risultato della Lazio. Infine, la Vecchia Signora verrebbe premiata pure in caso di sconfitta qualora le capitoline non vincessero le rispettive gare.

La Roma, invece, deve solamente vincere e sperare che la Juve non faccia altrettanto col Venezia. L’altra opzione, piuttosto remota, prevede un pareggio e una sconfitta dei bianconeri con almeno 3 gol di scarto. Contestualmente, non dovrebbe vincere neppure la Lazio

Per la Lazio c’è solo una via: vincere e sperare in una sconfitta della Juve e in una non vittoria della Roma.

In caso di arrivo a pari punti

Scenario quasi surreale ma se dovessero arrivare tutte e tre a pari punti si ricorrerebbe alla classifica avulsa. I parametri sono i seguenti:

punti fatti negli scontri diretti differenza reti negli scontri diretti differenza reti generale reti realizzate in totale sorteggio

Guardando tutti criteri, in questo momento tra le tre c’è davanti la Roma che vanta una differenza reti migliore (+2) rispetto alla Juventus (+1) e alla Lazio (-2). La Lazio ha scontri diretti a sfavore con entrambe. La Juve e la Roma sono invece in parità da questo punto di vista.