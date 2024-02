Ottavi di finale Champions League, le partite di oggi: dove vedere in tv e streaming Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid

Prime gare dell'andata degli ottavi di Champions: la Lazio di Sarri ospiterà all'Olimpico il Bayern Monaco, per il Psg c'è l'ostacolo Real Sociedad

Ultimo aggiornamento 12-02-2024 12:35

Si alza nuovamente il sipario sulla Champions League. Al via ufficialmente le gare d’andata degli ottavi di finale del torneo, con le prime due gare in programma oggi, martedì 13 febbraio: testa alla sfide Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Domani, mercoledì 14 febbraio, toccherà alla Lazio di Sarri, impegnata nel match contro il Bayern. La prossima settimana sarà il momento di Inter e Napoli, che affronteranno rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona.

Le partite di oggi martedì 13 febbraio

In Danimarca, al Parken Stadium, si apprestano a scendere in campo Copenhagen e Manchester City, con fischio d’inizio fissato alle 21. La squadra di Neestrup ha raggiunto gli ottavi dopo essersi classificata al secondo posto del girone A, dietro al Bayern ma davanti al Galatasaray di Icardi. Tutto facile per i campioni in carica di Guardiola, arrivati primi nel gruppo G davanti e Lipsia e Young Boys.

Allo stesso orario, alla Red Bull Arena, si affronteranno Lipsia e il Real Madrid di Ancelotti. La formazione di Rose ha staccato il pass per gli ottavi dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto, dietro al Manchester City. Gli spagnoli, invece, hanno dominato il gruppo C davanti a Napoli e Braga.

21:00 FC Copenhagen-Manchester City (Sky, NOW, Infinity+) 21:00 RB Lipsia-Real Madrid (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+)

Le partite di domani mercoledì 14 febbraio

La Lazio di Sarri, dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto del raggruppamento E dietro all’Atletico Madrid, si appresta a disputare l’andata degli ottavi contro il Bayern Monaco. I bavaresi, invece, hanno vinto il proprio girone con 16 punti davanti a Copenhagen, Galatasary e Manchester United. All’Olimpico sarà fischio d’inizio alle 21.

L’unico precedente tra i biancocelesti e il Bayern Monaco risale nel 2021, in occasione degli ottavi di Champions League: sia all’andata, sia al ritorno, ebbero la meglio i tedeschi.

Al Parc des Princes, il PSG ospiterà il Real Sociedad. I francesi hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto del gruppo F con 8 punti, dietro al Dortmund ma davanti al Milan e al Newcastle. Primo posto nel girone D per gli spagnoli che si sono lasciati alle spalle l’Inter di Inzaghi, il Benfica e il Salisburgo.

21:00 Lazio-Bayern Amazon Prime Video 21:00 PSG-Real Sociedad (Sky, NOW, Infinity+)

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.