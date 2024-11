Champions League, le partite di oggi: Liverpool-Bayer Leverkusen da non perdere

Tutte le sfide in programma per la quarta giornata di League Phase di Champions: il palinsesto, gli orari e dove vedere tutte le partite

La nuova Champions League entra nel vivo con il quarto turno di League Phase. Tante big hanno perso punti per strada e devono rifarsi per cercare di provare la rimonta ai primi otto posti o per consolidare un miglior piazzamento anche in vista dei playoff. In campo anche le cinque italiane, impegnate in sfide complicate. A seguire tutto il programma della prossima giornata, ricco di big match.

Champions League, le partite di martedì 5 novembre

Quando si parla di Champions League, le aspettative sono sempre alte e il programma di big match ne è una testimonianza. Il nuovo format ha reso ancora più importante la ricerca della vittoria e non sono ammesse pause. Il Bologna affronterà il Monaco, in una fase calante dopo l’inizio di stagione da imbattuto. I francesi sono tra le squadre di vertice del gruppone e fare risultato contro di loro sarebbe un grande rilancio per la formazione di Italiano.

La Juventus se la vedrà contro il Lille, che ha gli stessi punti dei bianconeri. Ritorna una grande classica del calcio europeo: Real Madrid-Milan. Un match sulla carta quasi proibitivo per i rossoneri, che sono ancora fermi a tre punti e fuori dalla zona playoff. Spicca anche Liverpool-Bayer Leverkusen, tra le gare più interessanti della quarta giornata di League Phase.

PSV-Girona ore 18.45 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria ore 18.45 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Bologna-Monaco ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Borussia Dortmund-Sturm Graz ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Celtic-Lipsia ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Lille-Juventus ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Liverpool-Bayer Leverkusen ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Real Madrid-Milan ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Tv Sporting-Manchester City ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Tv

Champions League, le partite di mercoledì 6 novembre

La capolista Aston Villa sarà ospite del Brugge per cercare di rimanere in testa al girone. Per il Bayern Monaco è arrivato il momento della svolta: i tedeschi hanno solo tre punti in Champions League e per evitare spiacevoli sorprese, devono tornare a vincere. L’Inter ospiterà l’Arsenal a San Siro: gli inglesi vengono dalla sconfitta in Premier League contro il Newcastle e devono fare i conti con qualche piccolo problema di condizione fisica. L’Atalanta, dopo la grande prova contro il Napoli, volerà a Stoccarda. In programma anche Psg-Atletico Madrid, un big match tra due squadre che ancora non hanno espresso il loro potenziale.

Brugge-Aston Villa ore 18.45 Sky Sport, Sky Go, Now Shakhtar Donetsk-Young Boys ore 18.45 Sky Sport, Sky Go, Now Bayern Monaco-Benfica ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Feyenoord-Salisburgo ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Stella Rossa-Barcellona ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Inter-Arsenal ore 21.00 Amazon Prime Video Psg-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now, TV8 Sparta Praga-Brest ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now Stoccarda-Atalanta ore 21.00 Sky Sport, Sky Go, Now

Dove vedere la Champions League

185 partite di Champions League sulle 203 totali saranno trasmesse in esclusiva e in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. In alternativa si potranno vedere anche su Now Tv. Ad Amazon Prime è stata affidata la programmazione del miglior match italiano del mercoledì, mentre su Tv8 si potrà vedere in chiaro un match tra due squadre estere, sempre il mercoledì.