Champions, Real Madrid-Napoli: info, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurri saranno ospiti al Santiago Bernabeu per la penultima sfida di Champions: gli uomini di Mazzarri sognano l'impresa contro i Blancos per strappare la qualificazione.

28-11-2023 17:00

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Il Napoli sogna l’impresa contro il Real Madrid e punta gli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri, mercoledì 29 novembre, saranno ospiti dei Blancos tra le mura del Santiago Bernabeu per la quinta giornata del girone C. Sarà fischio d’inizio alle 21. Gli uomini di Walter Mazzarri, secondi con 7 punti all’attivo, affronteranno la capolista imbattuta e a punteggio pieno: all’andata, tra le due squadre finì con il risultato di 2-3 allo stadio Diego Armando Maradona.

Real Madrid-Napoli, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Madrid e Napoli è in programma domani, mercoledì 29 novembre, al Santiago Bernabeu e con fischio d’inizio alle 21. Sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Partita: Real Madrid-Napoli

Real Madrid-Napoli Data e orario: mercoledì 29 novembre ore 21

mercoledì 29 novembre ore 21 Diretta streaming: Prime Video

La probabile formazione del Real Madrid

Infermeria piena per Carlo Ancelotti che dovrà fare a meno di Courtois, Kepa, Eder Militao, Tchouaméni, Vinicius Jr, Camavinga e Arda Guler. A questi si aggiunge anche Luka Modric, che ha riportato un problema fisico nella gara contro il Cadice ed è in dubbio per la sfida contro gli azzurri. Dunque, spazio al 4-3-1-2, con Lunin tra i pali e la difesa composta da Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger e Mendy. A centrocampo Valverde, Ceballos e Kroos, con il duo offensivo composto da Joselu e Rodrigo, supportati da Bellingham.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All.: Ancelotti.

La probabile formazione del Napoli

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Atalanta, Walter Mazzarri si appresta ad affrontare il suo primo impegno in Champions League alla guida del Napoli. L’allenatore non dovrebbe modificare granchè rispetto alla sfida con gli uomini di Gasperini, ma dovrà fare a meno di Olivera e Mario Rui. Spazio al 4-3-3, con il ritorno di Meret tra i pali e la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Juan Jesus. A centrocampo potrebbero esserci Anguissa, Lobotka e Zielinksi, mentre in attacco ci sarà il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen. Kvaratskhelia. All.: Mazzarri.

I precedenti

Il Napoli non ha mai vinto in nessuno dei cinque precedenti contro il Real Madrid. Il bilancio è di quattro vittorie a favore dei Blancos e un pareggio, maturato al San Paolo nel primo turno della Coppa dei Campioni del 1987/88 ai tempi di Diego Armando Maradona. La sfida terminò con il risultato di 1-1 per effetto del botta e risposta tra Francini e Butragueno. Qui, intanto, il programma completo della quinta giornata della fase a gironi di Champions League.