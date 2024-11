Stoccarda-Atalanta, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Quarta giornata di League Phase: la Dea va a caccia della seconda vittoria. Le possibili scelte degli allenatori Hoeness e Gasperini

Stoccarda-Atalanta: è tutto pronto per la gara valida per la quarta giornata della fase campionato della nuova Champions League. La Dea, imbattuta, va a caccia della seconda vittoria esterna consecutiva dopo il pari all’esordio contro l’Arsenal e il secondo 0-0 interno di fila contro il Celtic.

I tedeschi, reduci dal successo (1-0) all’Allianz Stadium contro la Juve, vanno alla ricerca del primo acuto interno a margine del ko a Madrid contro il Real (3-1) e dell’1-1 in casa contro lo Sparta Praga.

Champions, Stoccarda-Atalanta: quando si gioca e dove vederla

Alla MHPArena calcio d’inizio alle 21. La sfida tra Stoccarda e Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, come tutti i match di Champions League, su Sky Sport.

Partita: Stoccarda-Atalanta

Dove: MHPArena

Quando: mercoledì 6 novembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 252

e Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Stoccarda-Atalanta in diretta TV

Il match tra Stoccarda e Atalanta, in programma questa sera alle 21 alla MHPArena, sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Sky. Tifosi e appassionati, previo abbonamento, potranno seguire la sfida di Champions League sul canale 252 di Sky Sport Uno, ma anche su Sky Sport (canale 252).

Champions League, Stoccarda-Atalanta: dove vederla in streaming

La sfida alla MHPArena tra Stoccarda e Atalanta, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions 2024/25, sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguire l’incontro anche tramite l’app di Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e pc. In alternativa, la gara sarà visibile anche sulla piattaforma NOW.

Stoccarda-Atalanta, le probabili formazioni

L’Atalanta è pronta a scendere in campo con la sua formazione tipo, anche se sono equilibrati due ballottaggi: Bellanova e Zappacosta si contendono la possibilità di presidiare dall’inizio la fascia destra; Pasalic e De Ketelaere la possibilità di agire alle spalle di Lookman e Retegui.

Lo Stoccarda dovrebbe puntare sulla voglia di rivalsa dell’ex El Bilal Touré, decisivo a Torino contro la Juve. Nel 4-4-2 sarà cruciale la capacità di creare superiorità numerica sulle fasce di Millot e Leweling. Ai cursori di fascia nerazzurri il compito di limitarli.

Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. All. Hoeness. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

L’arbitro di Stoccarda-Atalanta

A dirigere Stoccarda-Atalanta, match valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League, sarà lo sloveno Rade Obrenovič. Gli assistenti saranno Matej Žunič (SVN) e Manuel Vidali (SVN), IV uffciale David Šmajc (SVN), VAR Clay Ruperti (NED), AVAR Pol van Boekel (NED).