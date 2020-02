Klopp provoca, Sarri replica: botta e risposta in salsa Champions

A poco meno di due settimane dall’ottavo di finale di andata di Champions League contro il Lione, l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri si è trovato a rispondere al particolare pronostico di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, che aveva affermato di vedere la squadra bianconera come favorita per la vittoria finale della massima competizione europea per club. E la risposta non si è fatta certo attendere.

“Oltre a definirci la favorita per la Champions, ha anche detto che il calcio italiano non lo segue” ha dichiarato Sarri, sorridendo, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Brescia. “Klopp è un tipo molto simpatico, ma è chiaro che si stia togliendo di dosso i panni della favorita” ha dunque argomentato il tecnico bianconero, replicando così all’allenatore tedesco.

Il tecnico del Liverpool, parlando a ‘The Guardian’, aveva sentenziato senza grossi dubbi: “La Juventus è sicuramente la favorita alla vittoria finale”.

“Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus – aveva poi proseguito -, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con dieci punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca”.

Klopp, in ogni caso, aveva aperto il discorso anche ad altre pretendenti: “Anche la rosa del Bayern Monaco è importante e, se stanno tutti bene, il PSG è altrettanto incredibile. E non puoi mai tralasciare Barcellona o Manchester City“.

Negli ottavi di finale, la Juventus affronterà il Lione, mentre il Liverpool sarà impegnato contro l’Atletico Madrid: si tratta di due sfide alla portata di entrambe le squadre, ma gli avversari non andranno sottovalutati.

SPORTAL.IT | 15-02-2020 17:05