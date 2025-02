Champions, Mbappé firma Real-Manchester City e l’eliminazione choc di Guardiola. Kvara gol in Psg-Brest

Il francese demolisce la difesa dei Citizens con una tripletta da urlo che lancia Ancelotti agli ottavi. Prima rete europea per il georgiano con i parigini

Nella sfida tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola a brillare è la stella di Kylian Mbappé: letale il fuoriclasse che con una tripletta d’autore condanna all’eliminazione il Manchester City e lancia il Real Madrid agli ottavi di Champions League. In Psg–Brest primo gol europeo di Kvicha Kvaratskhelia con i parigini.

Real-Manchester City, Mbappé lancia Ancelotti agli ottavi

L’immenso talento di Kylian Mbappé è la leva con cui Carlo Ancelotti lancia il Real Madrid verso gli ottavi di Champions League, dominando il ritorno dei playoff con il Manchester City. Qualcuno aveva presentato questo duello come una finale anticipata: la realtà è che la squadra di Guardiola, dopo aver faticato a entrare tra le prime 24 del girone unico, è stata surclassata dai blancos, dall’intelligenza del suo allenatore e dalla classe immensa del suo centravanti.

La tripletta da urlo di Mbappé contro Guardiola

Lo show di Mbappé inizia al 4’, praticamente al primo pallone toccato. Nei primi 240’’ il City tiene palla nel tentativo di trovare un varco nella difesa del Real, che sta basso e neanche prova a pressare. Alla prima palla costruita dalla difesa, i madridisti passano: scudisciata in verticale di Raul Asencio dalla difesa per Mbappé, che sorprende Ruben Dias nell’attacco alla profondità e anticipa Ederson con un perfetto pallonetto, facendo esplodere il Bernabeu.

Il City non reagisce e al 33’’ Mbappé raddoppia, finalizzando con una fenomenale serie di tocchi destro-sinistro-destro un’azione orchestrata da Rodrygo e Vinicius: un vero capolavoro. Infine al 61’ il colpo del k.o.: la difesa completamente ferma del City lascia Mbappé controllare sulla destra, accentrarsi e mettere di sinistro la palla all’angolino basso. E Il team di Guardiola è dissolto, Ancelotti concede al suo fuoriclasse la passerella già al 78’, sostituendolo per raccogliere gli applausi del Bernabeu. Inutile il gol finale di Nico Gonzalez per il 3-1 finale: Ancelotti mette da parte le polemiche nella Liga con una serata magica per il Real.

Primo gol europeo di Kvaratskhelia col Psg

Agli ottavi di finale approda anche il Psg, che dopo il 3-0 dell’andata travolge il Brest per 7-0. Dopo l’1-0 di Barcola, è Kvicha Kvaratskhelia a raddoppiare con il suo primo gol in Champions League con la maglia dei parigini: perfetto il tap-in sotto misura del giorgiano con un tocco in spaccata di sinistro al 39’. Per Kvara è la seconda rete in assoluto con il Psg dopo quello segnato in campionato nel 4-1 al Monaco in Ligue 1 dello scorso 7 febbraio e arriva dopo le critiche piovute su di lui per la prestazione incolore offerta nel ruolo di finto nove contro il Tolosa.

Champions, anche il Borussia Dortmund agli ottavi

Il quadro dei playoff di stasera si conclude con lo 0-0 tra Borussia Dortmund e Sporting Lisbona che qualifica i tedeschi, vittoriosi per 3-0 in Portogallo nella gara di andata. Il Dortmund nel finale fallisce un rigore con Guirassy, ma l’errore del centravanti non incide sul passaggio agli ottavi.