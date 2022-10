12-10-2022 21:05

Il Maradona celebra un’altra serata perfetta del Napoli: la squadra di Spalletti segna altri 4 gol, con altrettanti marcatori diversi e centra la vittoria che rende aritmetico il passaggio agli ottavi di Champions League con 2 turni d’anticipo e concreta la prospettiva di lottare col Liverpool per la vittoria del girone.

Gli azzurri incantano come collettivo e con i talenti dei propri giocatori, sul web i tifosi del Napoli impazziscono per tutta la squadra, ma ci sono due azzurri in particolare che incassano valanghe di elogi: Giacomo Raspadori e Kvicha Kvaratskhelia.

Con la rete all’Ajax, splendida combinazione di tecnica e sangue freddo, Raspadori ha toccato quota 4 reti in 3 partite in Champions League, diventando il primo italiano dopo Del Piero e Ravanelli a segnare nelle prime tre gare della propria carriera nella massima competizione europea.

Napoli stellare, tifosi pazzi di Raspadori

“Intravedo in Raspadori sprazzi di Higuain. Lo so che mi direte che bestemmio, ma questo ragazzo è il calcio. RaspadORO”, scrive Francesco su Twitter. “Sì, gran tecnica, ma per caratteristiche può ricordare più Tevez. In ogni caso è semplicemente Jack, può scrivere pagine belle” ribatte Gianky. “Io ci vedo quello che ci ho sempre visto, da quel famoso Lazio-Sassuolo. Per me Raspadori somiglia clamorosamente al Kun Aguero”, scrive Gian citando un altro centravanti “tascabile” del recente passato. “Destro, destro, sinistro, sinistro, testa, destro, sinistro. I gol di Jack in questa stagione. Che giocatore”, il commento di John. “Raspadori è Raspadori”, la chiude Kvarasco.

Kvaratskhelia l’altro idolo dei tifosi del Napoli

Quanto a Kvaratskhelia, anche stasera il georgiano è stato inarrestabile: per lui 7 gol e 7 assist nelle prime 13 partite con la maglia del Napoli. Numeri assurdi. “Kvara è calcio puro…sono innamorato”, twitta Giuseppe. “Siamo un po’ tutti Kvara-dipendenti”, aggiunge Mery. “A maggio 2023 sarebbe stato un grande risultato. A ottobre è fantascienza”, fa notare Frank. “Kvaratskhelia è inarrestabile… un affare incredibile considerato che il Napoli l’ha pagato 10 milioni”, ricorda Midlaje. “Ciao, mi chiamo Khvicha Kvaratskhelia e come mestiere faccio impazzire i difensori delle altre squadre”.

I tifosi del Napoli esultano per gli ottavi

Ma i tifosi del Napoli hanno parole al miele per tutto il Napoli, capace di brillare in Europa quanto in Serie A. “Agli ottavi con due turni d’anticipo, incredibile”, esulta Frank “Non so se il Mondiale sarà un bene o un male. Al momento, al netto della sua storia, è il Napoli più forte dell’era De Laurentiis”, il parere di Jonio. “Assurdo, mai visto il Napoli giocare così”, il parere di FabioIk. “Non ci sono parole, grazie ragazzi”, la chiosa di Pasquale.