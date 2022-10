11-10-2022 14:43

Momenti di imbarazzo in conferenza con il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Copenhagen. Un giornalista danese si è avvicinato e ha chiesto all’ex Barcellona e Bayern Monaco di poter scattare un selfie, in ricordo di un incontro epico per la sua carriera, ma qualcosa non è andato come ci si attendeva.

Il selfie in sala stampa per Pep Guardiola

Nonostante i numerosi tentativi, come si evince da un video che sta circolando sui social, il giornalista non riusciva a scattare la foto così attesa. Dalla sua, Guardiola con estrema pazienza, e un’espressione altrettanto eloquente, ha atteso che il cronista riuscisse a centrare l’operazione.

Il risultato? Il selfie è diventato di dominio pubblico, oltre che sigillato sui social, oltre la memoria dello smartphone bloccato del protagonista involontario di questo inconveniente.

Guardiola bloccato dal giornalista: selfie impossibile

Le immagini che corrono sui social e condivise da diversi tifosi inglesi e del Manchester City, mostrano ogni singola espressione del volto del tecnico catalano incantato dalle movenze del cronista, intento a trovare angolatura e luce giusti senza riuscire, però, a scattare l’agognata fotografia.

L’imbarazzo e lo stile Pep Guardiola

Nell’imbarazzo generale (e lo stupore) per il tipo di richiesta avanzata, ci si è messa la tecnologia impietosa nei riguardi degli attori di questo selfie: il giornalista non riusciva a scattare, da quanto si evince dal video mentre Guardiola era in un evidente imbarazzo, pur mantenendo la consueta gentilezza. L’ennesimo segnale dello stile Pep.

