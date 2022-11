07-11-2022 12:50

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Chiunque direbbe che è andata di lusso: da seconda classificata nel girone da non-testa di serie per l’Inter potevano arrivare tutte le big di Premier, dal City al Chelsea oltre al Tottenham del grande ex Conte ma l’urna di Nyon sembrerebbe benevola. Agli ottavi la squadra di Inzaghi se la vedrà con il Porto di un altro vecchio amico, quel Sergio Coincecao che ha vestito la maglia nerazzurra e che ha stupito tutti con il suo calcio, vincendo anche il girone.

Champions, Inter: per Zanetti il Porto è pericoloso

A caldo arriva subito il commento del vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, che dice: “Conosco bene il Porto, sono stato compagno di Sergio Coincecao e sta facendo un ottimo lavoro, la prepareremo al meglio, vediamo come arriviamo a febbraio ma sarà una partita dura. Dobbiamo ancora lavorare per migliorare, la Champions ci ha dato tante risposte, non era facile passare il turno e la squadra l’ha fatto con autorevolezza, ma dobbiamo riprenderci in campionato”.

Champions, Inter: i tifosi si dividono sul Porto

Sul web la musica cambia. Molti tifosi hanno negli occhi ancora il ko di ieri con la Juventus: “Se giochiamo come ieri sarà dura comunque”, oppure: “Poteva andare molto peggio e probabilmente è una delle avversarie più abbordabili. Ma ricordiamoci che di vittime italiane alle spalle ne ha lasciate diverse”.

C’è chi esulta: “Ci è andata bene finalmente, dopo la sfortuna ai gironi, il Porto è forse la squadra più abbordabile tra le prime classificate. Ma ovviamente è tutta da giocare” e anche: “L’Inter passa in ciabatte ragazzi, il Porto è una squadra vergognosa” e poi: “Un po’ di fortuna anche a noi, dopo anni di Barcellona, Manchester, Chelsea, Liverpool e Tottenham. Che ne dite? Si può??”

Champions, Inter: I tifosi conoscono i punti forti del Porto

Il web è scatenato: “E i ricordi vanno alla tripletta con cui Adriano ha demolito i portoghesi” oppure: “Il Porto è una squadra rognosa: ha già fatto begli scherzi a Roma e Juventus.. Taremi gran bell’attaccante, Diogo Costa portiere da big europea” e infine: “Sicuramente abbordabile, ma non facile”.