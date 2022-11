07-11-2022 09:51

Avevano brutti ricordi i tifosi della Juventus dell’arbitro Doveri, designato da Rocchi per il derby d’Itala con l’Inter. L’arbitro romano aveva diretto già Inter-Juventus del 17 gennaio 2021, gara finita 2-0 per i padroni di casa (gol di Vidal e Barella), e Inter-Juve di Supercoppa dello scorso 12 gennaio, partita vinta dalla squadra di Inzaghi in virtù del gol di Sanchez ai supplementari.

Di quella gara si ricordava soprattutto la concessione del rigore per l’Inter per un pestone dubbio di De Sciglio su Dzeko. Ed anche ieri ha lasciato i tifosi della Juve scontenti.

Juventus-Inter, i precedenti di Doveri con i nerazzurri

E’ stata la venticinquesima partita per Daniele Doveri come arbitro dell’Inter. Il bilancio è ora di 11 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Già 5 i derby d’Italia per Doveri con la Juve che in precedenza aveva vinto solo una volta, il 16 maggio 2015 1-2 in rimonta con rigore per il momentaneo pareggio ospite.

Juventus-Inter, il gol annullato a Danilo è l’episodio-chiave

Non è stata una partita ricca di episodi dubbi quella di ieri, in realtà tutto ruota attorno al gol annullato al 66′ alla squadra di Allegri. Lo segna Danilo in acrobazia: il VAR Di Paolo indica a Doveri il tocco di mano del brasiliano sul tiro nell’azione del corner. Nessuna influenza sulla traiettoria, ma il terzino se la calcia di stinco sulla mano in maniera impercettibile, nonostante questa sia tirata da De Vrij, e poi la palla finisce in gol.

Juventus-Inter, per Cesari gol Danilo è un caso senza precedenti

Prova a fare chiarezza Graziano Cesari a Pressing. L’ex arbitro genovese dice:

“Il gol di Danilo è un caso unico senza precedenti. Doveri dà il gol ma poi dice di aspettare. Lo ha annullato il Var per fallo di mano. È il regolamento! Difficile da spiegare ma il regolamento dice questo: volontario o involontario non si può segnare con la mano. Questo braccio destro di Danilo è stretto e immobilizzato da de Vrij” “Cosa può fare Danilo con quella mano? Niente, forse troppo poco per dare rigore ma anche troppo tanto per annullare la rete. Più accettabile la decisione dell’arbitro di campo: ovvero prendere insieme la decisione davanti al monitor”.

Juventus-Inter, per Marelli dovrebbe intervenire l’Ifab

Poi tocca a Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice:

“Nella concitazione non era facile vedere il fallo di mano che effettivamente è di Danilo, si vede, dopo un tiro di sinistro che la mano incoccia sul pallone. Questo episodio è un paradosso perché il tocco con la mano destra di Danilo, che c’è, avviene a causa della trattenuta di De Vrij. Non possiamo pensare che quella trattenuta sia da rigore, per questo per regolamento questo gol va annullato. L’Ifab dovrebbe ragionare su questa cosa perché non si può annullare un gol del genere”.

Juventus-Inter, per Saccani il regolamento è iniquo

Infine il parere del moviolista della Domenica Sportiva, Massimiliano Saccani, che si arrende davanti al regolamento: