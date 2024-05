Champions: Roma nei guai per colpa del Genoa, che succede se i viola vincono la Conference

Il ko del Bologna rischia di far perdere la Champions alla Roma: non le resta che 'gufare' l'Atalanta, a -2 dai felsinei e con due gare da giocare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E, ora, la Roma rischia seriamente la beffa Champions. Il ko del Bologna contro il Genoa nell’anticipo del venerdì valevole per l’ultima giornata di Serie A inguaia la squadra di De Rossi, a cui non resta che tifare contro l’Atalanta.

Roma, Champions a rischio: il ko del Bologna fa tremare i giallorossi

Per approdare in Champions League da sesta classificata la Roma deve solamente sperare che l’Atalanta non finisca tra le prime quattro. Questo scenario, infatti, non libererebbe lo slot per i giallorossi, che, dunque, sarebbe costretti ad accontentarsi dell’Europa League. La classifica vede Juventus e Bologna a quota 68, mentre i bergamaschi sono quinti a 66. La squadra di Thiago Motta ha terminato la stagione con la sconfitta rimediata contro il Genoa, mentre i bianconeri giocheranno oggi col Monza. I nerazzurri, invece, hanno ancora due gare da disputare, entrambe in casa: domani col Toro e il 2 giugno con la Fiorentina per il recupero della 29a giornata.

De Rossi costretto a gufare la Dea per sperare nella Champions

La speranza, dunque, è che l’Atalanta finisca alle spalle di Juventus e Bologna, perché, essendo detentrice dell’Europa League, scatterebbe un ulteriore posto a favore delle italiane per la prossima e rinnovata edizione della Champions. La squadra di Gasperini, a solo due lunghezze dagli emiliani, ha due opportunità per mettere la freccia ai danni dagli avversari, per cui al popolo giallorosso non resta che ‘gufare’ la Dea e tifare per Torino e Fiorentina. In caso di arrivo a pari punti con l’undici di Thiago Motta, gli orobici sarebbero penalizzati dagli scontri diretti. E sarebbe quinta per la classifica avulsa anche se l’Atalanta dovesse chiudere con gli stessi punti di Juventus e Bologna.

Che cosa succede se la Fiorentina vince la Conference League

Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League contro l’Olympiacos e l’Atalanta non dovesse finire tra le prime quattro, l’Italia avrà sei squadre in Champions, due in Europa League (Lazio e Fiorentina) e una in Conference (Torino o Napoli). Se, invece, l’Atalanta chiudesse tra le prime quattro, allora i club in Champions saranno cinque, poi tre in Europa League (Roma, Lazio e Fiorentina) e la nona in Conference.