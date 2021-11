Champions: Ronaldo trascina lo United, Lewandowski rovesciata show

23-11-2021 21:00

Il solito Cristiano Ronaldo trascina il Manchester United alla vittoria in Champions League: il portoghese sblocca il match al 78′ dopo un errore del portiere avversario. Chiude i conti Sancho al 90′ con un gran tiro dopo un perfetto contropiede. Inglesi primi momentaneamente nel girone dell’Atalanta.

Il Bayern Monaco passa per primo il girone battendo 2-1 la Dinamo Kiev. Protagonista come sempre Lewandowski, autore di un grande gol in rovesciata. Il gol che chiude il match lo firma Coman, inutile la rete di Garmash.

