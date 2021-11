Chelsea-Juventus, Dybala ha due obiettivi: primo posto e rinnovo

23-11-2021 08:33

Tutto pronto per il big match Chelsea-Juventus, gara valida per la quinta giornata del gruppo H di Champions League. I bianconeri ritrovano Paulo Dybala e puntano al colpaccio allo Stamford Bridge.

Chelsea-Juventus, precedenti a favore dei bianconeri

La Juventus è prima nel girone, con quattro vittorie su altrettante gare. Chelsea a -3, complice la sconfitta, proprio contro i bianconeri, patita all’Allianz Stadium. Curiosamente, la Vecchia Signora ha vinto le ultime due partite contro i Blues in competizioni europee (3-0 nel 2012 e 1-0 in questa stagione) e potrebbe diventare la prima squadra a registrare tre vittorie consecutive contro il Chelsea in Champions League. Inoltre, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato il successo in tutte le ultime cinque partite di Champions League, la striscia aperta più lunga nella competizione, insieme al Bayern Monaco. Una vittoria in questa partita vedrebbe la Vecchia Signora stabilire il suo nuovo record di vittorie consecutive (sei) in Coppa dei Campioni/Champions League. I Blues punteranno sulla loro impenetrabile difesa: nelle prime quattro giornate di questa Champions League, la formazione di Thomas Tuchel è la squadra che ha subito meno gol (uno), tiri (18) e tiri nello specchio (tre). Ha inoltre registrato il valore più basso di Expected Goals contro (2.1) nella competizione in questo periodo.

Chelsea-Juventus, il fattore Paulo Dybala

Alle prese con qualche infortunio di troppo, la buona notizia in casa bianconera è il recupero di Paulo Dybala. L’argentino ha finalmente risolto i suoi problemi fisici e pare pronto a scendere in campo (potrebbe cominciare dalla panchina). La presenza del fuoriclasse argentino è fondamentale per la Vecchia Signora. Lo dicono i suoi numeri. Paulo Dybala ha preso parte a quattro gol nelle ultime due partite di Champions League con la Juventus (tre reti, un assist) e potrebbe trovare il gol in tre presenze di fila per la prima volta nella competizione. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è chiaro: provare a sbancare lo Stamford Bridge, casa dei Blues, per conquistare matematicamente il primo posto nel girone di Champions League (ed evitare, negli ottavi di finale, più avversarie di livello possibili). Per centrare il prestigioso traguardo, servirà il miglior Paulo Dybala

Chelsea-Juventus, Paulo Dybala gioca anche per il rinnovo

Brillare sul campo dei Campioni d’Europa in carica, potrebbe accelerare anche la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Come spiegato più volte, l’accordo sarebbe stato trovato (fino al giugno del 2026). Mancherebbero solo alcuni dettagli (legati principalmente ai bonus) per arrivare alla classica fumata bianca. La firma potrebbe arrivare a fine mese. Indubbiamente, una super prestazione della Joya contro il Chelsea potrebbe avvicinare ulteriormente il tanto atteso annuncio ufficiale riguardo al rinnovo del contratto del 10 bianconero.

OMNISPORT