Premesso che al posto di Clement Tabur poteva esserci un altro avversario, come Lorenzo Musetti forse, chi è e che sappiamo di questa wild card francese che si appresta all’impresa impossibile di sfidare Jannik Sinner, ad oggi tra i più forti e convincenti sulla terra? Nella classifica ATP, Tabur è il numero 171 del mondo, al primo Roland Garros di rilievo nella sua carriera da pro, dopo la scorsa stagione. Ha ereditato la sua wild card da Stan Wawrinka, che a sua volta ha avuto accesso al tabellone principale liberando quindi un «invito» per il 26enne di Reims che prima di quella di stasera ha giocato ben poco a livello Slam.

Chi è Clement Tabur

Sulla carta, l’opera è improba. Mettere in un angolo Sinner, numero 1 del ranking ATP, ridurre la sua ambizione di migliorarsi sulla terra rossa del Roland Garros, interrompere la sequenza positiva di questa parte della stagione e superare le condizioni meteo che, nonostante il match sia previsto in serata, potrebbe disturbare l’andamento della partita. A Parigi, il caldo afoso di questi giorni, sta mettendo a dura prova la tenuta fisica e mentale dei tennisti e tenniste per via delle temperature elevate, del tutto anomale per il periodo.

Altro elemento su cui riflettere è il presunto livello di concentrazione, e preparazione, di Jannik che secondo Darren Cahill non smetterebbe mai di allenarsi in vista di questo risultato finale, agognato e non ancora raggiunto.

I timori su Sinner…serale

“Ho sognato questo momento per così tanto tempo… Finalmente è successo, possiamo dirlo: è fatta”, aveva esclamato nella zona mista lo scorso anno quando si rese conto dell’impresa che aveva realizzato nel poter giocare contro Moutet. Sinner è un’altra storia, dovrebbe sperare nel ribaltone a suo favore a causa di effetti collaterali non previsti perché i dati non ammettono altra interpretazione.

“Quando ho visto il sorteggio ho provato una sensazione strana. Inizialmente mi sono sentito profondamente deluso: Sinner era l’unico avversario che non volevo incontrare e invece mi è capitato proprio lui”, ha dichiarato. Con la sfida contro Sinner non c’è solo da riflettere sull’esito, ma proprio sulla fine di una esperienza da sogno per il transalpino legata alla sesta partita nel circuito maggiore.