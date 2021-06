Chi è lady Eriksen, la donna che ha commosso tutti

Assieme alle immagini dei compagni di Eriksen con le mani nei capelli che si schieravano quasi in barriera a cerchio per impedire alle telecamere di poter inquadrare il giocatore dell’Inter accasciato a terra e soccorso dai sanitari è stata la scena più choccante e insieme commovente del terribile pomeriggio vissuto ieri durante Danimarca-Finlandia. In tv infatti non si poteva oscurare l’immagine di quella ragazza bionda con i capelli lunghi e la maglietta numero 10 che si è precipitata dalla tribuna in campo, correndo disperata tra le lacrime.

Sabrina e Christian hanno due figli

Era Sabrina Kvist Jensen, la moglie di Eriksen. Un rapporto iniziato nel 2012 e dal quale sono nati anche due figli. La ragazza è stata fermata da Kasper Schmeichel e Simon Kjaer che l’hanno abbracciata e consolata mentre i medici salvavano la vita a Christian con il lungo, interminabile massaggio cardiaco.

Sabrina Eriksen è nata a Tommerup il 24 agosto del 1992 ed ha iniziato a lavorare come parrucchiera. Non è come le altre wags, le mogli dei calciatori che inondano i social di immagini e foto, Sabrina ha sempre scelto il profilo basso anche quando è diventata la signora Eriksen. Con il marito al Tottenham ha lavorato in un’azienda di abbigliamento e nel corso degli anni ha dato vita a un’organizzazione no profit di beneficenza per aiutare i bambini indigenti, la Fodboldfonden.

SPORTEVAI | 13-06-2021 09:00