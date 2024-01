Juventus, Chiellini cambia idea: resta in Mls dopo il ritiro, ecco cosa farà

L'ex difensorepronto ad iniziare la sua nuova vita fuori dal campo. Il nuovo ruolo con i Los Angeles FC e le dichiarazioni del co-presidente e dg

17-01-2024 11:45

Niente più scivolate o turbanti in testa, Chiellini non tornerà in campo, ma dietro la scrivania. I punti interrogativi sul suo futuro erano molti. Tornerà in Italia e segnatament alla Juve? Ora sono arrivate le risposte. L’ex difensore e leggenda bianconera rimarrà per ora in America e continuerà a lavorare per il Los Angeles FC.

Il nuovo ruolo di Chiellini

Chiellini ha deciso di far parte dello staff tecnico dell’allenatore Steve Cherundolo. Il suo compito sarà quello di dare una mano nello sviluppo dei giocatori giovani della prima squadra. “Nei 18 mesi in cui è stato con noi ha dimostrato in diversi modi come possa essere una risorsa per LAFC”, ha commentato il direttore generale del club John Thorrington. La prima stagione dopo il ritiro la vivrà così, magari con un occhio di riguardo sempre per la Juventus.

Los Angeles FC, ecco Chiellini: “Una risorsa”

Il co-presidente e dg John Thorrington ha poi aggiunto: “Chiellini ha dimostrato in diversi modi quanto sia una risorsa per il LAFC e siamo entusiasti di aggiungere una mente calcistica davvero brillante, un leader incredibile e una persona ancora migliore al nostro staff per la prossima stagione”. Una prima esperienza importante per conoscere il mondo del calcio con un’altra prospettiva.

Dopo il ritiro, il difensore italiano aveva spiegato a gran voce le sue intenzioni per il futuro: “Mi piacerebbe fare il dirigente, ma non sarei già pronto. Ci vuole tempo e impegno, se ci sono queste due caratteristiche è una buona base. Pensare che da oggi a domani si passa da essere da giocatore a dirigente o da giocatore a allenatore per me è impossibile. A chi riesce…chapeau”.

Chiellini e i trofei con il Los Angeles

Durante la sua permanenza a Los Angeles, Chiellini ha collezionato 45 presenze in tutte le competizioni e ha realizzato anche un gol. In America ha continuato a riempire la sua bacheca. Ha vinto due titoli della Western Conference (2022 e 2023), la MLS Cup 2022 e due “medaglie d’argento” nella Concacaf Champions League 2023, nella Campeones Cup 2023 e nella MLS Cup 2023. Ora non dovrà più sudare la maglia, ma dovrà dimostrare la sua mentalità vincente in giacca e cravatta o anche con una tuta.