Sky, gol Inter ed esultanza in studio: sul web esplode la rabbia anche per recupero e caso Bisseck

All’autogol che ha deciso la partita ha dimenticato ogni aplomb: ha urlato la sua gioia sotto la pioggia, è andato ad abbracciare prima Bastoni e poi il resto della squadra inginocchiandosi nel fango e sporcando la divisa. Scatenato Chivu dopo il sofferto 2-1 del Bentegodi: lasciare due punti al Verona sarebbe stato un handicap fortissimo per la classifica e una brutta botta al morale che ora è alle stelle nonostante una prova non esaltante, con tanta sofferenza e il gol partita arrivato solo al 93′ dopo tante polemiche per un mancato rosso a Bisseck.
Chivu difende Lautaro
“Questo tipo di partite è più facile perderle che vincerle, quando le vinci così esulti”. A Dazn il tecnico dell’Inter è ancora pieno di adrenalina ma sa scherzare (“sul primo gol ho avuto paura, se la prendono loro vanno via in contropiede”), ammette che la squadra si è chiusa troppo dopo il vantaggio e su Lautaro che non segna da un po’ dice: “Veramente a Bruxelles aveva segnato, non è un caso, è un esempio per tutti, è un trascinatore. Non creiamo un caso…non mi sembra il caso”.
La delusione di Zanetti
Amareggiato invece il tecnico del Verona Paolo Zanetti: “Il calcio è crudele, mi viene difficile commentare, abbiamo fatto una grande gara, un episodio ci ha rovinato una giornata che poteva essere fantastica, ma se siamo questi raggiungeremo l’obiettivo. Il giallo a Bisseck? Dal campo sembrava una situazione super-pericolosa, Giovane con la velocità che ha la palla la va a prendere e arriva in porta”.
Tifosi scatenati contro Doveri
Sul web intanto esplode la protesta dei tifosi: “Mi aspetto che il signor Marotta si presenti nuovamente alle telecamere di DAZN per discutere dell’orrore arbitrale a cui abbiamo assistito oggi, circa la non espulsione di Bisseck in Verona-Inter” e poi: “Rocchi dirà: “Rosso non dato a Bisseck? Decisione giusta presa da Doveri in campo, in questo caso è stato più che opportuno tranciare chi vuole andare in porta, inutile in questo caso un on field review che duri più di due secondi” e anche: “Vediamo se anche per il mancato rosso a Bisseck scatteranno le interrogazioni parlamentari come per il rigore (giusto) assegnato a Gimenez” e ancora: “Goal nei minuti di recupero e arbitro che fischia la fine addirittura in anticipo e nessuno protesta…fosse successo ad altra squadra”
C’è chi scrive: “Dovevano restare in dieci, autogol al 93. Ingiocabili per davvero” e poi: “Il mancato rosso a Bisseck è clamoroso. Rocchi dovrebbe dimettersi e Marotta andare davanti ai microfoni a chiedere scusa” e anche: “Doveri dà 6 minuti di recupero senza senso, durante il recupero segnano i cartonati, Doveri invece di allungare visto che c’è stato un gol fischia la fine a 95:58 senza far completare neanche i 6 minuti, da questi dettagli si capisce tutto!” e anche: “Che rapina a mano armata mamma mia ahahahahahaha, lo dobbiamo pagare caro il rigore di Di Lorenzo” e ancora: “Scandaloso non dare rosso, in velocità arrivava davanti a Sommer da solo”
Il web è un fiume in piena: “Assurdo non dare rosso a Bisseck, la palla si sposta verso la fascia perché lui travolge attaccante e palla nella dinamica, non certo perché l’attaccante si sposta sul lato. Da oggi legittimiamo il difensore a stendere l’attaccante a centrocampo da ultimo uomo” e anche: ” Quando giochi per non prenderle con 55 giocatori in area di rigore il karma vuole che tu prenda goal su autorete, dopo 183828 cross” e infine: “Vi ricordate quando da bambino c’era qualcuno che cambiava le regole del gioco a suo piacimento per giustificarsi e vincere? Nella Marotta League accade ancora…”
Esultanza in diretta a Sky
Ha destato stupore anche quanto è andato in onda in diretta a SkySport: il conduttore Luca Tommassini racconta in diretta il gol del sorpasso nerazzurro e alle sue spalle si vedono due persone della redazione che esultano e si abbracciano, con Tomassini che si accorge di quanto sta accadendo sullo sfondo alle sue spalle e sorride.