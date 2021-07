Ciclismo flop, Cassani: "Ganna ha fatto l'impossibile"

Il ct del ciclismo Davide Cassani ha difeso Filippo Ganna dopo il quinto posto nella prova di cronometro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Filippo ha fatto l’impossibile oggi. Lui sapeva tutto e a 5 km dall’arrivo si stava ancora giocando la medaglia. Dobbiamo solo dirgli bravo“, ha detto alla Rai.

“L’abbiamo vissuta come si vive una finale olimpica, una grande emozione in cui cercavamo di fornire tutte le info a Pippo, ma ripeto: è stato bravissimo e sicuramente è pronto per fare bene in pista”.

Così Ganna: “Più di così ragazzi non potevo fare. C’è gente che era al Tour de France fino all’altro giorno e che vince corse a tappe. Il percorso si è forse rivelato più duro del previsto. Eravamo tanti corridori in così pochi secondi. Scalatore ancora non lo sono, ci riproverò a Parigi. Ora vediamo come va la pista”.

OMNISPORT | 28-07-2021 14:14