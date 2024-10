Ciclismo, tragica fine per Marlon Perez: l'ex maglia azzurra al Giro 2004 è morto dopo un'aggressione

Tragedia in Colombia, dove l'ex ciclista professionista Marlon Perez è stato ucciso con una ferita alla gola dopo una presunta rapina nella sua città natale.

Non è un momento troppo fortunato per il mondo del ciclismo: non bastasse la morte di Muriel Furrer, con tutto il carico di polemiche che ne consegue, dalla Colombia è arrivata la notizia della tragica scomparsa di Marlon Perez, ex corridore su pista e su strada, con trascorsi anche nelle squadre italiane all’inizio del nuovo millennio. Una fine tragica, di cui ancora non si conoscono nel dettaglio le cause, ma che certo alimenta ulteriore rabbia per un tragico destino.

Una rapina o una lite finita male

Perez, classe 1976, sarebbe stato ucciso da un assalitore che l’avrebbe colpito con un coltello alla gola. Da capire il motivo della colluttazione: le forze dell’ordine accorse sul posto dopo la segnalazione di alcuni passanti hanno riscontrato chiaramente la ferita sul collo, ma non sono ancora riusciti a dare una spiegazione a quanto accaduto.

Potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina non riuscito, oppure di un’aggressione da parte di un individuo in stato d’ebbrezza (cosa che accade di frequente nella zona di El Carmen de Viboral, la città dove Perez risiedeva abitualmente). Non è dato sapere nemmeno se ci fossero dei motivi tali da provocare una reazione tanto spropositata da parte dell’omicida dell’ex corridore, ma le indagini del caso dovranno aiutare a fare piena luce su quanto avvenuto.

La comunità ciclistica colombiana è rimasta scioccata non appena è arrivata la notizia: lo sfortunato Marlon sarebbe deceduto nella tarda serata di giovedì (le prime ore dell’alba di venerdì in Italia), e quando i soccorritori sono arrivati sul posti il corpo era praticamente in fin di vita, tanto che a nulla è servito il trasporto presso il vicino ospedale di San Juan de Dios.

Nel 2004 indossò la maglia azzurra dell’Intergiro

Marlon Perez è stato un discreto corridore colombiano, conosciuto e apprezzato in patria, ma capace anche di regalarsi qualche lampo di luce in campo internazionale. Lo si ricorda ad esempio in Italia con le maglie di Colombia-Selle Italia e Tenax-Salmilano, con una puntata a fine carriera anche nella spagnola Caisse d’Epargne (l’antenata dell’attuale Movistar).

Perez si fece conoscere al pubblico degli appassionati italiani nel 2004 quando indossò per alcuni giorni la maglia azzurra dell’Intergiro al Giro d’Italia, nell’edizione vinta da Damiano Cunego. Il colombiano era però soprattutto un ottimo pistard, nonché un valente crono man: in pista vinse i mondiali Juniores nel 1994 nella corsa a punti, ripetendosi poi ai Giochi Panamericani del 1999 e nella generale di Coppa del Mondo del 2000.

In carriera ha poi conquistato due titoli nazionali a cronometri e tra le altre cose sei tappe a Giro di Colombia, tre alla Vuelta a Tachira, due al Giro del Venezuela e una al Giro dell’Uruguay, oltre che otto frazione nel Clasico RCN. Ha preso parte a quattro mondiali e tre edizioni dei giochi olimpici.