Ciro Santoriello fa carriera: nuova bufera sul Pm che ammise di odiare la Juve

Dopo le frasi anti-juventine, Ciro Santoriello torna a far discutere i tifosi delle Juventus, che non hanno preso di buon grado la promozione a procuratore aggiunto.

09-06-2023 19:07

Ciro Santoriello, il magistrato balzato agli onori delle cronache per le sue esternazioni anti-juventine proprio mentre si occupava dell’Inchiesta Prisma che vedeva coinvolta la società bianconera, sarà promosso. L’indiscrezione arriva dopo la bufera dei mesi scorsi e riaccende il dibattito tra i tifosi.

Juve, Santoriello promosso dopo l’inchiesta Prisma

Il pm della Procura di Torino, Ciro Santoriello, torna nell’occhio del ciclone. Dopo la diffusione delle infelici esternazioni contro la Juventus risalenti al 2019 che avevano fatto il giro del mondo, era stato costretto a lasciare l’incarico sulla Prisma. Oggi, però, come riportato da TuttoSport, per il magistrato arriva una buona notizia, con la promozione che lo porterà a salutare il capoluogo sabaudo dopo 10 anni per trasferirsi a Cuneo in veste di procuratore aggiunto. Uno scatto di carriera, che ha fatto letteralmente infuriare i tifosi della Juventus.

Santoriello, la reazione dei tifosi alla promozione

Sui social, infatti, la notizia non ha tardato a scaldare gli animi. Qualcuno scrive: “Promosso? Avrebbero dovuto radiarlo“, oppure: “E va Cuneo. Dove si sta e si mangia benissimo. Che fortuna!“. I commenti sono davvero tanti. “E noi ancora ci chiediamo per quale motivo la Juve non sia andata in fondo a questa storia denunciando tutto e tutti”, si legge ancora e poi: “Beh se odi la Juve in Italia fai carriera”.

Non manca chi prova a minimizzare e scrive: “Sarà stato promosso magari per altri motivi oltre la Juve, non penso che tutta la giustizia italiana giri intorno alla Juve”, chi scherza: “Odia la Juve → ama la Giustizia → viene promosso Ci sta, non vedo errori“, o usa lo spunto per uno sfottò ai bianconeri: “Ogni tanto fa carriera anche chi non fa parte della cosca bianconera“.

Le frasi anti-juventine di Santoriello

Insomma, Santoriello proverà a trovare un po’ pace in quel di Cuneo, ma per il momento è costretto a incassare nuove critiche. Dopo i due video riesumati a inizio anno, che lo avevano fatto conoscere ai più per le sue frasi anti-juventine: “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo”, e: “Un auspicio che è assolutamente irrealizzabile, al pari ad esempio della Juventus che vince la Coppa dei Campioni”, le orecchie fischieranno ancora per un po’.