30-10-2022 21:45

Il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini ha commentato la bella vittoria in casa del Perugia: “Stavamo crescendo nelle ultime partite, abbiamo sistemato la fase difensiva. Non prendiamo gol da tre partite e serviva un episodio per sbloccarci in attacco”.

“Beretta ha fatto un grande gol e ci ha aiutato in questo senso. Lo spirito della squadra mi gratifica, ora cavalchiamo l’onda di questa vittoria”.