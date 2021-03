Cittadella-Salernitana: sfida adrenalinica di alta classifica

Calcio d’inizio alle ore 19.00 questa sera allo stadio Tombolato di Cittadella dove i padroni di casa attendono la Salernitana.

Sfida di alta classifica tra due squadre che hanno come obiettivo primario quello di rimanere saldamente ancorati alla zona play off e perchè no, tentare lo strappo finale raggiungendo al promozione diretta tramite il secondo posto.

Il Cittadella sembra aver superato il momento complicato, riuscendo a dare continuità al pareggio di Empoli con la vittoria interna per 2-0 contro il Pisa; grazie a questa vittoria la squadra di Roberto Venturato è risalito al sesto posto con 44 punti, ora a meno tre dal secondo posto. Dall’altra parte c’è una Salernitana proprio in seconda piazza a quota 47, in compagnia del Monza, ma non andata oltre lo 0-0 casalingo contro il Cosenza. Un’occasione sicuramente sprecata da parte della squadra di Fabrizio Castori, che ha approfittato solo a metà del ko subito dal Monza a Reggio Calabria, andando poi a meno sei dalla capolista Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Proia, Iori, Gargiulo; Baldini; Ogunseye, Tavernelli. Allenatore: Roberto Venturato.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Gondo, Tutino. Allenatore: Fabrizio Castori.

OMNISPORT | 16-03-2021 11:43