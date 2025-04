City: Guardiola al giornalista dopo il derby: "Trovati un altro mestiere"

Dopo il pari nel derby di Manchester siparietto in sala stampa del tecnico, alle prese con una delle stagioni più difficili di tutta la sua carriera

Il meglio del derby s’è visto dopo. Tra City e United a Manchester è venuto fuori uno 0-0 anonimo, con pochissime emozioni e altrettanto poche palle gol. Un punto che serve poco al City, che resta quinto con 52 punti e una lunghezza di ritardo dal Chelsea. Guardiola ha provato De Bruyne falso 9 in assenza dell’infortunato Haaland ma senza successo. L’occasione migliore ce l’ha avuta Zirkzee, in campo da metà ripresa al posto dello spento Højlund, ma Ederson con una prodezza ha fissato lo 0-0 finale. Più divertente il post-partita.

Il siparietto a Sky

In una delle interviste post-gara Guardiola ci ha regalato un momento divertente con il giornalista di Sky Sports Patrick Davidson: “Come avresti potuto fare più male allo United?” ha chiesto Davidson riferendosi alla difficoltà che avevano avuto nel creare minacce per la difesa avversaria. “I giocatori lo sanno”, ha risposto Guardiola. “Puoi condividerlo con noi? La partita è finita…” , ha riprovato Davidson. “Dovresti saperlo, dopo nove anni trascorsi insieme“, la chiosa di Pep.

La battuta di Guardiola

“Non ne so abbastanza di calcio” ha risposto il giornalista, fornendo un assist d’oro a Guardiola che non ha potuto fare a meno di sorridere per poi replicare: “Dovresti fare un altro lavoro, lavorare nel mondo degli affari, forse? E poi chiedere sul calcio. Loro (i giocatori) lo sanno. Conoscono il processo. Se la palla è da una parte, i giocatori devono essere nella posizione giusta. Oggi non è andata così”.

Dopo questo aneddoto, Guardiola ha analizzato la partita e l’approccio di entrambe le squadre: ” Nelle ultime partite siamo stati molto meglio. La difesa a quattro è stata migliore, ma non ha funzionato. Quando perdiamo palla, sono una squadra forte; ti puniscono in transizione, e lo sappiamo. Sono molto bravi in ​​transizione, quindi devi stare attento”.

“Sappiamo che contro un 5-4-1 è sempre difficile. Qui difendono con grande precisione, il che consente loro di giocare da fuori area. Gioco contro un 5-4-1 da molti anni, con una difesa profonda. Quindi non è una novità, e ci siamo sempre riusciti grazie alla qualità e al talento dei giocatori. Ma non posso aspettarmi di più perché possono giocare male”, ha concluso Guardiola che spera di riavere Haaland quanto prima.